Adara sufre una crisis de llanto por la presión «de fuera»

Adara Molinero estallaba ayer con una crisis de llanto tras sufrir la presión externa. La frase «todo el mundo me dice lo que tengo que hacer» fue definitiva. Una vez más, Joao fue el que se convirtió en su paño de lágrimas.

Le comentaba al vidente que «Me da rabia porque me lo quiero pasar bien. Llevo mucho en mi mochila. Yo salí de aquí comiéndome la cabeza, gané y me vino todo de golpe. Siento que he salido y nadie ha sido capaz de empatizar conmigo. Me machaco diariamente. Me lo dicen y me machaco sola. Empiezo a pensar que no lo tenía que haber hecho todos los días».

El maestro le contestaba que «Pero si era lo que sentías… hacer lo que te dijeron tus sentimientos es lo más bonito del mundo,. No te tienes que machacar por eso. Quiérete más. Sé más libre» a lo que Adara respondía con más llanto.

La bronca que tuvo con Gianmarco fue también importante. «Hasta antes de grabar la llamada, yo lo hubiera arreglado contigo» indicaba. Onestini le respondía que «Tienes que entender mi situación: estaba mal, no entendía nada, todo el mundo me decía que no te conocía. Esa persona me habló fatal de ti. Te pido perdón. Soy humano y puedo cometer errores».

«Tú sabes cuál es mi situación. Solo quería no hacer daño a Hugo porque es el padre de mi hijo (…) La que más ha apostado por esto soy yo, he arriesgado. Yo tengo un hijo y tú no tenías nada que perder» respondía ella. Adara también le comentaba algo al respecto de la actitud de Luca, hermano del antedicho, a lo que respondía Onestini que «de mi hermano no hables».

Adara daba por terminada su relación y le confesaba a Joao «Se ha confirmado todo lo que sabía: que no quiero nada con él. Me ha hablado de una forma…». En fin, este bodrio-reality ha servido para confirmar que todo sigue tal y como estaba hace unos días. Esperamos tu opinión al respecto.

