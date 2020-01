Adara termina explotando ante la actitud cariñosa del Maestro Joao con Gianmarco en ‘El Tiempo del Descuento’

En ‘El Tiempo del Descuento’ se están produciendo muchos acercamientos durante la última semana. Primero fue el inesperado edredoning entre Pol Badía y Nuria MH y después los sueños eróticos que ha tenido Maestro Joao con Gianmarco. El vidente ha soñado que se besaba con el italiano y no ha dudado en contárselo con todo lujo de detalles. «¿Te acuerdas cuando estábamos ayer con la botella de Adara mirándonos y pensando? Bueno he soñado con esa misma situación pero acto seguido no besábamos. Era algo rarísimo», le ha comentado sobre el sueño haciendo que el italiano se riese: «Podía ser un beso de cariño», le ha contestado quitándole hierro al asunto.

Pero la cosa no ha terminado ahí. Durante la prueba semanal, en la que los concursantes están muy implicados, todos los que quedan en la casa tienen que pasar por la radio improvisada que han instalado en el programa para someterse a una entrevista. El vidente, que no tiene pelos en la lengua y con el descaro que le caracteriza, se ha atrevido a preguntar al italiano si había mantenido deseos sexuales consigo mismo en los últimos días. Esta pregunta ha vuelto a provocar risas en Gianmarco que no ha dudado en contestar con un contundente «Sí».

Adara, que estaba viendo todo lo que sucedía a través de la red social Twitter, al principio ha hecho que no le molestaba demasiado la situación poniendo solo un emoticono de sudor en la frente. Pero después de las preguntas subidas de tono que su amigo le ha planteado a Gianmarco, la ganadora de ‘GH VIP 7’ no ha podido más y ha terminado estallando a través de esta misma red social: «Empieza a no tener ni puta gracias. Las preguntitas, el sueño del beso y las caricias. Ya está, si no lo digo reviento«, ha escrito.

Gianmarco está muy enamorado de Adara

Al ver este tuit nada amigable por parte de Adara, sus seguidores se han alarmado pensando que se había enfadado con el italiano por el acercamiento que estaba teniendo y no han dudado en preguntárselo directamente. Ella ha respondido un tajante «No», evidenciando que su enfado va hacia la otra parte. De lo que no cabe duda es de que para la exgran hermana los besos, las caricias y esas preguntas, sobran.

Empieza a no tener ni puta gracia. Las preguntitas, el sueño del beso y las caricias

Ya está, si no lo digo reviento https://t.co/pl1LzdKdg4 ? ADARA MOLINERO (@adara_oficial) January 28, 2020

Por un momento la exazafata ha tenido un ‘déjà vu’ reviviendo el incidente que tuvo en ‘Gran Hermano 17’ cuando se enteró de que Miguel Vilas sentía algo especial hacía Pol. La concursante hizo estallar en ese momento la casa de ‘Gran Hermano 17’ por los aires porque, como expresó, se había sentido engañada y traicionada. Se desconocen los sentimientos que el vidente tiene hacía el italiano pero lo que sí se sabe es lo enamorado que esta Gianmarco de Adara, pues se lo hizo saber escribiéndole una carta de amor: «Desde que te fuiste, siento un vacío muy grande dentro de mí«, le escribió mostrándole lo mucho que la echaba de menos.