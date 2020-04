Adara, tras la salvación de Hugo Sierra en ‘Supervivientes 2020’: «Se me ha removido algo»

Hugo Sierra no está pasando por su mejor momento en ‘Supervivientes 2020’. El uruguayo no acaba de sentirse dentro del grupo que forma con sus compañeros de isla y los días de convivencia alejado de Ivana Icardi acabaron ocasionando que tome la firme decisión de romper con ella. Las tristeza de Sierra por todo esto era tal que durante un alegato llegó a reconocer que se sentía «solo» y que seguirían en el concurso si sus fans lo decidían pero para él había llegado el momento de irse a casa.

Pero su ‘legión’ (así se hacen llamar el séquito de fans del superviviente) puso todo su empeño por hacerle llegar todo su apoyo a través de los votos y el pasado martes 28 de abril el ganador de ‘GH Revolution’ fue el concursante salvado de la nominación, algo que recibió con mucha emoción el concursante: «Estoy emocionado», le reconocía a Lara Álvarez: «Lo necesitaba, venía mal. Es muy difícil estar aquí y de verdad agradezco que mi gente siempre esté ahí y yo haré el esfuerzo de estar aquí«.

En plató esta noticia también se recibió con mucha ilusión por parte de aquellos colaboradores que apoyan a Hugo Sierra entre los que, sorprendentemente, también se encuentra su expareja y madre de su hijo, Adara Molinero: «Yo me alegro muchísimo de que se haya salvado, se merece una segunda oportunidad«, decía: «A partir de hoy eso le va a dar muchísima fuerza y va a remontar».

Toñi Moreno, colaboradora esa noche, no dudó en resaltar que en el momento en el que se conoció su salvación la madrileña manifestó gran felicidad y emoción. «Sí, se me ha removido algo», reconocía Molinero aunque rápidamente aclaró sus palabras. «Bueno, vamos a aclarar que luego… Se me ha removido algo, me ha dado muchísima pena porque le veo muy mal«.

Una felicidad que algunos de sus compañeros han interpretado como una señal más del posible acercamiento de la exazafata con su expareja una vez regrese de Honduras. «Yo ya adelanté hace muchísimos meses que cuando Hugo salga de ‘Supervivientes’ estará como Adara«, decía Antonio David Flores. Pero Adara parece tener muy claro que eso no va a ocurrir. «Visto lo visto, tú otro hombre no lo vas a encontrar», le esperaba el padre de Rocío Flores tras su sonada ruptura con Gianmarco Onestini y su intento frustrado con Cristian ATM. «¡Anda! Tíos como tú y tíos como Hugo hay miles. Será por peces en el mar», le espetaba Nagora Robles.