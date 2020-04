Adara vuelve a colgar en sus redes sociales las fotos con Hugo que eliminó cuando empezó a salir con Gianmarco

El culebrón de Adara y Gianmarco ha dado un paso más. Después de la entrevista de la madrileña en ‘Sábado Deluxe’ hablando de su ruptura del italiano y de lo mal que se sentía anímicamente, llegó el Maestro Joao con el bombazo de que ella jugó a dos bandas, tratando de volver con Hugo al tiempo que quería tener un encuentro secreto con Gianmarco.

Hugo (‘GH’) besa con cariño la tripa de embarazada de Adara Molinero

Ahora esta teoría de querer volver con el padre de su hijo vuelve a estar en duda y coge fuerza por el último movimiento de ella. Y es que, a pesar de que Hugo Sierra tiene una relación con Ivana Icardi en ‘Supervivientes 2020’ que parece ir muy en serio, Adara acaba de volver a llenar su Instagram con las fotos con su expareja que en su día borró.

Un movimiento que se desconoce qué hay detrás de él y la razón por la que justo ahora ha decidido dar ese paso. Algo por lo que ha sido preguntado Gianmarco durante su entrevista en ‘Viva la vida’, donde ha querido volver a recalcar que esas fotos no fue él el que le pidió que las borrase.

Gianmarco asegura que Adara siente celos por Ivana

No obstante, ha aprovechado la coyuntura para lanzar una pullita a su exnovia: «Es una mentira absurda más. No solo yo no se lo había pedido, es que no las borró, las archivó y ahora las ha vuelto a poner«, ha reflexionado.

Tendrá que ser la propia Adara la que explique la razón por la que ha decidido volver a poner en su cuenta de Instagram esas fotos con el padre de su hijo que decidió eliminar cuando comenzó su relación con el italiano. Precisamente ha sido este el que ha desvelado que Adara se ponía muy celosa al ver las imágenes de Hugo con Ivana,… ¿seguirá enamorada del uruguayo?