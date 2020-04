Adara y Bea Retamal se enfrentan en ‘Supervivientes 2020’: «A ella siempre le gustó Rodri»

Adara reaparecía en televisión durante la gala de ‘Supervivientes 2020’ del pasado jueves 2 de abril después de su repentina ruptura sentimental con Gianmarco: «Quién me lo iba a decir», le reconocía a Jorge Javier Vázquez: «Estoy destrozada, pasándolo fatal, intentado asimilarlo… Y encima como estoy en casa, la cabeza no para». Eso sí, no ha vuelto a hablar con el italiano desde entonces: «Ni tengo ganas».

Adara acabó abandonando el plató | Foto: Telecinco

Y las cosas no mejorarían para ella a lo largo de la noche. Primero fue Hugo Sierra el que aseguró en Honduras que la ganadora de ‘GH VIP 7’ quiso volver con ella en numerosas ocasiones, aún cuando estaba ya con Gianmarco Onestini, pero fue él el que no quiso una reconciliación después de ‘El tiempo del descuento’. Elena, su madre, aseguró que no sabía nada de esto y que lo único que podría decir es que le seguía guardando cariño porque es el padre de su nieto, aunque le sigue guardando cierto resquemor por lo que había hecho.

Adara quiso volver con Hugo estando con Gianmarco

Tras esto, Adara tuvo un fuerte enfrentamiento con Carolina Sobe, quien contó por primera vez que el causante de su ruptura con el italiano había sido Rodri Fuertes. «Vergüenza me daría venir a Telecinco y que me pagaran para decir mentiras. Cuando queráis saco las conversaciones», respondía la madrileña negando las informaciones de la también colaboradora de ‘Supervivientes 2020’.

Bea Retamal asegura que Adara desbloqueó a Rodri tras su ruptura | Foto: Telecinco

Jorge Javier Vázquez no desaprovechó la ocasión e introdujo en la conversación a Bea Retamal, ex de Rodri y también presente en plató como exconcursante del reality. «Yo de Rodri no voy a hablar mal por el simple hecho del cariño que le tuve», eran sus primeras palabras intentando mantener una cordialidad con su expareja. Eso sí, no dudaba en apuntar: «Le tengo menos cariño del que le podría tener porque acabamos bien. Pero mucho mejor de lo que la gente se cree«, matizaba.

Bea: «Adara desbloqueó a Rodri cuando lo dejamos»

Pero después de esto soltó una información que no dejaba en muy buen lugar a su compañera de plató: «Adara a Rodri lo desbloqueó cuando lo dejamos«. Esto hacía que de nuevo la ex azafata perdiese los nervios y le echase en cara la buena actitud que tuvo con ella cuando volvió de ‘Supervivientes 2020’ para después darle una puñalada públicamente. En ese momento el programa se iba a publicidad pero la borra siguió adelante. Cuando volvía en directo, Adara había abandonado el plató y Bea Retamal siguió cargando contra la que fue su compañera en ‘Gran Hermano’: «Se viste de pija y es más chabacana que ninguna«.

Bea Retamal se vio con Rodri antes de ‘Supervivientes 2020’ .1 Foto: Telecinco

La exconcursante no dudó en apuntar que «si tan amigos son, me alegro» y que incluso de su exnovio se lo puede llegar a creer porque tras su ruptura todavía se vieron unas cuantas veces y este le contó que Adara le había desbloqueado cuando lo había dejado. Tras esto, la ganadora de ‘GH VIP 7’ volvía a plató y contaba su versión de los hechos: «Al salir de ‘Supervivientes’ esta chica me escribe super bien y ahora llega aquí y me mete la puñalada. Lo que hace es abrir una beda para dar a entender que ha podido haber algo», decía sin poder parar de llorar.

Bea Retamal asegura que en ningún momento quiso formar parte de esta historia que incluso cuando «un programa» la llamó para hablar sobre ello «lo que hice fue hablar bien de Adara». Pero Retamal asegura: «¿No puedo tener la opinión de que ella siente atracción por Rodri desde ‘GH 17’?«, algo que despertaba la risa de la defensora de Elena. Esta tampoco dudó en amenazarla con decir que podría contar ciertas cosas que harían que su actual relación sentimental se tambalease y Bea Retamal se le adelantó: «Mi novio ya sabe que me vi con Rodri antes de irme a ‘Supervivientes’«.