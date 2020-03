Adara y Gianmarco, ¿a un paso del altar? Así responde la colaboradora de ‘Supervivientes 2020’

Adara Molinero está viviendo, por fin, la gran historia de amor con Gianmarco Onestini que tanto ansiaba. Desde que dio comienzo en ‘GH VIP 7’ ambos lucharon contra viento y marea para que su relación siguiese adelante: «Nadie de mi familia quiere que esté con él», decía ella misma en la primera exclusiva juntos. Y parece que lo han conseguido. Tras la marcha de Hugo Sierra a Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2020’, la ganadora de ‘Gran Hermano 17’ esta disfrutando de su nueva vida en pareja más relajada. Tanto que ya ha dado un importante paso con el italiano presentándole a su hijo. Pero parece que los planes de los tortolitos no se quedan aquí.

La madrileña apareció en el segundo programa de ‘Conexión Honduras‘ con un llamativo vestido blanco como si de su propia boda se tratase. Y todo el mundo se preguntó lo mismo: ¿es esto una señal? La duda no tardó en resolverse en el propio plató de boca de la principal protagonista: «Me encantaría casarme«, reconocía. Aunque tenía un pero: «Pero todavía no, el tiempo lo dirá». Esta procrastinación de su gran día hacía dudar de su seguridad en cuanto al amor con Onestini así que Jordi González también le preguntaba si el novio sería este: «Ya se verá«.

Adara Molinero con Jordi González en la segunda gala de ‘Conexión Honduras’ de ‘Supervivientes 2020’

Pero esta alarmante respuesta no es una evidencia de que el gran amor de ‘GH VIP 7’ se esté acabando, todo lo contrario, Adara reconoce que está completamente «entregada y enamorada» en su relación con el italiano. «Gianmarco se está portando mu bien, está demostrado todo«, y esto hace que ella esté más enamorada que nunca y viviendo algo que posiblemente no vivió nunca. Tal es así que ella misma reconoce que «jamás había mirado así a nadie» como mira a su ahora novio.

Dando carpetazo a Hugo Sierra

Pero sin tener aún claro si se vestirá de blanco o no en un futuro para declararle amor eterno al italiano, lo que sí tiene claro la exazafata es que quien no va a estar en su vida será Hugo Sierra, su expareja, padre de su hijo y ahora concursante de ‘Supervivientes 2020’ junto a su madre Elena. Adara está aprovechando su ausencia para recuperar su estabilidad. Y el primer paso que ha dado fue el de borrar el rastro de su exnovio de sus redes sociales. Hugo Sierra ya parece no formar parte de la vida de la ex Gran Hermana, al menos de cara al público.

Adara Molinero y Hugo Martín durante una cena romántica

Donde todavía no ha conseguido dar carpetazo a su relación es el juzgados. Adara tiene que esperar a que su ex vuelva de Honduras para poder solucionar la custodia del pequeño Martín. Mientras tanto la joven aprovecha para contar de su propia boca como vivió ella su relación. Y las palabras hacia Hugo Sierra no son bonitas: «Pasaron cosas feas pero quiero dejar muy claro que no ha habido malos tratos ni nada de eso. Él alguna vez me insultó. Fue alguna vez pero eso está ahí. Fea no, cosas más… Del estilo de inútil pero más… Me insultaba en peleas pero no quiero entrar», le reconocía a Jorge Javier Vázquez durante su visita a ‘Sábado Deluxe’ el pasado 29 de febrero.