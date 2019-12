Adara y Gianmarco protagonizan un enfrentamiento en directo en Sábado Deluxe

Adara y Giamnarco protagonizaron el enfrentamiento que llevaba el personal esperando desde hace 15 días. Su historia no la compra ya nadie.

Adara y Giamnarco protagonizaron el enfrentamiento que llevaba el personal esperando desde hace 15 días. Su historia no la compra ya nadie. Fue Kiko Matamoros el que comenzó dándole hasta para llevar a Adara confirmando que ha ofrecido ya diversas versiones sobre su relación que no se cree ni ella.

Tuvo el cinismo de volver a insistir en que Hugo era un vago y que sus relaciones íntimas eran inexistentes a pesar de que este último bien podría haber seguido adelante con la demanda y otro gallo hubiera cantado. Ni su pésimo estilismo, ni sus intentos de llorar le sirvieron para nada. Adara es ya un producto listo para reciclar.

Y como no podía ser de otra manera, Gianmarco, que lo mejor que tiene es la cazadora de cuero que lleva, entró por teléfono para aclarar algunas cuestiones. Adara le indicaba, tras escuchar que sus sentimientos no han cambiado, «Pero cómo se puede ser tan falsete, ya me estoy calentando… Pero qué sentimientos, tú no tienes sentimientos hacia mí… No cogerme el teléfono, grabarme cuando hablamos por teléfono, irte de la casa de Gran Hermano pudiendo haberte quedado…».

«Eres un egoísta, no has tenido paciencia, ¿sabes la situación que tengo? ¿Has querido en algún momento hablar contigo? Me rindo. No me creo nada, qué mentiroso… He visto a dos personas, una dentro de la casa y otra fuera. ¡Basta!» sentenciaba la azafata con su peculiar tono de niña repelente.

Para Onestini, todo esto se puede recuperar. Para Adara no. Ahora bien, ¿por qué tiene Gianmarco que esperar a que solucione su situación cuando fue ella misma la que se dejó llevar por la pasión? A ver si responde a esta pregunta de aquí a unos días porque, como se ha comprobado, si van Gianmarco y Hugo a Supervivientes, esta señora no va hacer ni el huevo de aquí a primavera. Esperamos vuestros comentarios al respecto.

