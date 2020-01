Adara y Hugo Sierra tendrían pactada una portada en una revista para contar que siguen juntos

La historia entre Adara y Hugo Sierra parece ser el cuento de nunca acabar. Cuando parecía que ambos habían puesto ya tierra tierra de por medio sentimentalmente y solamente seguían unidos por su hijo, José Antonio, colaborador de ‘Viva la vida’, ha dado una información que podría cambiarlo todo: Hugo y Adara todavía siguen juntos y todo lo que se está hablando ahora es un montaje.

«No me quiero meter en un jardín pero me voy a meter», empezaba diciendo ante la antenta mirada de todas las demás compañeras de programa: «¿Y si digo que en tres semanas, un mes, sale una portada de ellos dos posando con el niño diciendo que están muy bien?«. Emma García, que no creía que esto pudiese ser una realidad tan clara teniendo en cuenta que pocas horas antes el que fue ganador de ‘GH Revolution’ y la ganadora de ‘GH VIP 7’ habían intervenido en ‘Sábado Deluxe’ diciendo todo lo contrario: «¿Tienes constancia de que esto se ha hecho?».

Adara y Hugo Sierra en la gala 14 de ‘GH VIP 7’

José Antonio aclaró: «No se ha hecho pero la intención es de hacerlo«, y añadía: «Hay una propuesta encima de la mesa«. Estas palabras no parecían convencer a sus compañeras que aseguraban que decir eso era totalmente lícito pero no tenía que ser real: «Yo también digo que voy a adelgazar y meterme en una 36 y nunca ocurre», bromeaba Carolina Sobe. El colaborador insistía en que esto lo sabía de primera mano y que esta portada todavía no vería la luz por los compromisos que tienen ambos con otras entrevistas que ya han concedido: «Hay una parte de la que ellos en televisión no pueden hablar», reconoce Carolina Sobe.

Verá la luz antes de que Hugo Sierra vaya a Honduras

El resto de colaboradoras, que quieren saber y enterarse si la fuente de esta información es fiable, siguen insistiendo a Jose Antonio para que siguiese contando. «Me llega por una información desde Mallorca directamente«, añade aclarando que esta portada vería la luz «antes de que él ponga rumbo a Honduras, si se se va, para despedirse de España». El colaborador, que no quería seguir dando información, acabó reconociendo que sería el hermano de Adara el que le había filtrado todos estos detalles.