Adara y Violeta Mangriñán, a gritos en el plató de ‘Supervivientes 2020’: «Que te adopten en un psiquiátrico»

La nueva ilusión de Adara fue un tema muy recurrente durante la gala 10 de ‘Conexión Honduras’. Y mientras se intentaba mantener la incertidumbre, el resto de colaboradores no dejaban de hacer bromas al respecto conocedores de la verdadera identidad de ese hombre que tanto hace sonreír a la ganadora de ‘GH VIP 7’ tras su ruptura con Gianmarco Onestini. Aunque no todas iban dichas con el mismo cariño, como era el caso de las de Violeta Mangriñán, ahora enemiga confesa de la madrileña.

«Pobre ilusión», decía la concurantes de ‘Supervivientes 2019’. «Pobre tu novio que está contigo», le respondía Adara. «Ha durado más la relación de Hugo e Ivana, contra todo pronóstico«, le replicaba. Pero la que fue concursante de ‘GH 17’ es difícil de hacer callar y no dudó en atacar con una de las últimas polémicas de la colaboradora: la compra de su mascota. «¿Cuánto te ha costado tu perrito? ¿4.000 euros pudiendo adoptar a muchos otros?«, le gritaba desde el otro lado del plató.

Violeta y Adara llevan semanas enemistadas | Foto: Telecinco.es

Pero Adara ha dado con la horma de su zapato y las replicas iban a repetirse. «A ti si que habría que adoptarte, en un psiquiátrico«, le esperaba. «¿Tú sacas a pasear a tu perrito o el te él saca a ti?«, se escuchaba decir desde el otro lado. «Hace tiempo que no hablo con seres unineuronales», respondía Violeta Magriñán.

Y ante esta situación incomprensible para los demás, Jordi González quiso saber cuál era el origen de esta enemistado para entender un poco lo que estaba ocurriendo: «Esta chica empezó a provocarme por las redes sociales, yo le contesté y entonces se quiso subir al carro«, explicaba la extronista de ‘MyHyV’. «Te noto un poco alterada, ¿te pasa algo?», respondía Adara. «No deberías de meterte con las mujeres y con lo que se hacen las mujeres», insistía la exsuperviviente.

Violeta le pidió disculpas a Adara

Y aunque finalmente el presentador intentó seguir adelante con el programa viendo que esto no iba a ningún lado, la comunicación con Honduras y con Lara Álvarez era casi imposible mientras se escuchaba como en plató ambas colaboradoras seguían intercambiando insultos y pullas de un lado de plata a otro.

Aunque tiempo más tarde y e un intento de calmar las aguas, Violeta Mangriñán pidió el turno de palabra para pedir disculpas a Adara por un comentario que había hecho antes. «Quiero pedirle disculpas porque ante me reía de su sufrimiento por la ruptura y no está bien porque yo también lo he pasado muy mal y no es algo de lo que reírse«, apuntó la extronista. Eso sí, acto seguido volvieron a intercambiarse reproches por otras muchas cosas más.