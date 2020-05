Adara zanja las dudas sobre su situación sentimental tras muchos rumores: «Estoy soltera»

Adara Molinero no es concursante de ‘Supervivientes 2020’ sino defensora de su propia madre, Elena. Pero como si lo fuera. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ocupa siempre sus minutos durante las emisiones del programa y el tema de conversación no es otro que sus relaciones sentimentales que tanto han dado que hablar precisamente desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra.

A pesar de que hace poco ella misma reconocía que estaba empezando a hablar con un chico que era conocido y que luego resultó ser Cristian ATM, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ambos acabaron reconociendo en plató que no iba más allá de una buena relación de compañeros de trabajo. Ahora, después de esta última relación, la madrileña ha querido dejar claro en el plató de la gala 13 de ‘Supervivientes 2020’ que «estoy soltera», a pesar de las insinuaciones de Jorge Javier Vázquez.

Adara, feliz ante las adversidades | Foto: Telecinco.es

Eso sí, si fuese por todo lo que se dice ella habría tenido ya muchos novios tras romper con Gianamarco Onestini: «Me han enrollado con un montón«, reconocía entre risas: «Con Cristian, con Ferre, con Rodri Fuertes…«. Por alusiones, el propio Ferre también intervino en la conversación pero Adara quiso dejar claro que era mentira. «¡No, con Ferre no que tiene novia!«. Pero al presentador le suena poco creíble haciendo alusión a su historia de amor con el italiano, que comenzó estando todavía con Hugo Sierra: «»¡Ha sonado súper creíble!».

«Gianmarco ha pasado a la historia»

Tras esto, Jorge Javier quiso interesarse por su actual relación con su última pareja, Gianmarco Onestini, cuya historia de amor había conquistado a España y que luego terminó de la noche a la mañana y con el italiano poniendo rumbo a su país natal en cuestión de horas. «Gianmarco ha pasado a la historia«, decía muy convencida.

Para quién todavía está muy presente Adara es precisamente para Gianmarco. El exconcurasnte de ‘El tiempo del descuento’ ha hablado de su ex en su canal de Mtmad asegurando que «a pesar de que me ha tomado el pelo y me ha hecho mucho daño«, esto no ha conseguido «sentir nada malo hacia ella». Por este mismo motivo: «Es una persona que he amado muchísimo y no va a salir de mi corazón«.