Ágatha Ruiz de la Prada confiesa que tiene una hermana secreta

Parece que se ha abierto la veda en eso de sacar a la luz hermanos secretos, puesto que tras la confesión de Terelu Campos hablando de un hermano que se ha mantenido en el anonimato, ahora ha sido Ágatha Ruiz de la Prada la que ha confesado que ella también tiene una.

Ágatha Ruiz de la Prada en ‘La hora de La 1’/ Foto: La 1

La diseñadora de moda ha acudido al programa ‘La hora’ de La 1 y ha sacado a la luz a un pariente que hasta la fecha era desconocido. Javier Santos, quien lleva años luchando por ser reconocido por Julio Iglesias como su hijo, ha estado presente en el espacio y por eso también la modista se ha abierto en canal.

«Cuando se murió mi padre me enteré de que tenía una hermana secreta que mi padre no había reconocido», ha dicho, dejando alucinados a todos los presentes. Y entre tanto ha querido dar detalles sobre cómo era su padre, añadiendo: «Era una poco como Julio Iglesias, le encantaban las señoras».

Ágatha Ruiz de la Prada y Begoña Gómez en el front row de Madrid Fashion Week primavera/verano 2021

Ruiz de la Prada ha contado que su padre recibió una notificación del juzgado que decidió guardar en un cajón. «Apareció una niña, yo creo que sí era su hija. Ahí está, no la conozco, a su madre sí que la conocía mucho«, ha dicho. Y ha aprovechado para desvelar algunos detalles: «Ma parece que es arquitecta, vive en Madrid y creo que se parece mucho a mí».

Fue reconocida como tal

Y esta hermana lo es legalmente, como ella misma ha aportado: «Esta chica tiene nuestros apellidos y heredó de mi padre. Heredó la legítima, porque pidieron a mi padre que se hiciera las pruebas y él no quiso, pero es que estaba ‘ga-ga’ y no se enteraba de nada», ha asegurado. Al ver que se desentendía del asunto, el juez dictó directamente que era su hija. Pero pese a saber quién es, que se llama Rachel, no tiene ningún tipo de contacto con ella, aunque no descarta hablar en un futuro con ella.