Ágatha Ruiz de la Prada se retracta de su opinión después de que Pedro J. Ramírez, su exmarido, anunciara medidas legales

Pedro J. Ramírez anunció a través de su perfil de Twitter que iba a tomar medidas legales contra su expareja, Ágatha Ruiz de la Prada, por sus últimas declaraciones en su última entrevista para El Mundo, en la que le preguntaron a la diseñadora si su exmarido se había infectado por el coronavirus y ella respondió: «Sí, pero ha sido leve. Me imagino que habrá tenido algo que ver la manifestación del 8 de marzo. Ella –haciendo referencia a su mujer, Cruz Sánchez de Lara- es muy activa en eso, representa a algunas feminazis».

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez llegando a los premios Harper’s Bazaar 2019

«Todo tiene un límite y esta vez lo han traspasado con creces tanto el diario que fundé y dirigí durante 25 años como mi ex con esta vileza», escribía Pedro J. Ramírez a través de redes sociales y era en ese momento cuando hacía saber que tomaría medidas legales contra a la que ha denominado ‘dama del rencor’: «Acabo de dar instrucciones a mis abogados para que actúen en todos los frentes posibles».

Al parecer el periodista ha decidido romper silencio después de que hayan pasado más de cuatro años desde su ruptura con la diseñadora, y lo ha hecho ante lo que él denomina «insultos y vejaciones continuos» pero cree que esta expresión de odio es algo distinto: «Solo alguien muy malvado puede vincular el contagio a la defensa del feminismo y la igualdad que siempre han caracterizado a Cruz».

Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Martínez en el estreno de la temporada de ópera del Teatro Real 2016

Pero parece que para que la cosa no se agrave, la diseñadora ha decidido retractarse como ha hecho saber conectando en directo con ‘Sálvame’, diciendo lo siguiente: «Cuando se me preguntó por la enfermedad de Pedro J. expresé una opinión, no quería relacionar esta enfermedad con actividad alguna de su actual mujer». Además, ha añadido que, por lo que le han dicho, la actual mujer de Pedro J. no acudió a la manifestación.

Ha querido dejar claro que no quería ofender

Por otro lado, ha manifestado que no le gustaría que se entendiera de forma peyorativa su alusión a las «feminazis», de quienes dice: «No tenía ninguna intención de ofender a nadie, adoro el movimiento feminista y lo respeto«. Además, ha pedido que se entienda en un contexto coloquial, añadiendo: «En cualquier caso me retracto ya que no quería ofender a Cruz Sánchez de Lara».