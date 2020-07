Ágatha Ruiz de la Prada, sobre su relación con Luis Gasset: «Pase lo que pase ya ha sido genial»

Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que a lo personal se refiere. La diseñadora fue sorprendida con un hombre del que poco se sabía y con el que se la podía ver de lo más sonriente y feliz. Luis Gasset es el hombre con el que ha recuperado la ilusión por el amor, algo que a ella le encanta, y es con el que está disfrutando al máximo tras el confinamiento.

La pareja fue pillada por la revista Hola y Ágatha Ruiz de la Prada no tuvo problema en confirmar que, efectivamente, había vuelto a ilusionarse. A ambos se les pudo ver disfrutando de una terraza en Madrid y, hasta el momento, parecen haber congeniado a la perfección. La diseñadora ha acudido a ‘El Hormiguero’ y no ha dudado en hablar sobre su relación abiertamente.

Ágatha Ruiz de la Prada hablando en ‘El Hormiguero’ | Foto: antena3.com

Pablo Motos le preguntaba si para ella existía un momento en el que volver a enamorarse y Ágatha Ruiz de la Prada lo tenía claro: «Yo creo que hay un momento mágico y esto del confinamiento ha sido muy mágico», comenzaba diciendo y se derivaba al trabajo: «Me iba como la de ‘Lo que el viento se llevó’. A nivel empresarial pensé ‘esto se va al carajo’. Ha sido brutal». Sin embargo, rápido retomó hacia el comienzo de su relación: «A mí me había gustado este y entonces un miércoles no me mandó mensajito y el jueves me dice ‘mira perdona estoy en el hospital».

Un gran susto con final feliz

La diseñadora ha explicado que al enterarse de que Luis Gasset había estado tan grave por el coronavirus se había sentido como una película real: «Ha estado a punto de morirse a lo bestia. Me pareció tan romántico estar en peligro de muerte todos, todo el planeta. Eso hace que todo se acelere mucho más». Además, de la Prada añadía: «Ya está mejorando. Fue muy grave».

Ágatha Ruiz de la Prada hablando de su relación | Foto: antena3.com

El presentador le preguntaba si tenía un prototipo de hombre y, divertida, respondía: «No tengo ni idea. Soy muy ecléctica e imprevisible. Es una cosa mágica». En lo que respecta a los medios de comunicación, Ágatha Ruiz de la Prada asegura que Luis Gasset se asustó un poco: «La primera vez es un atraco. Vengo a Madrid, un paseito y ya empiezo a notar a la prensa, noté que me iban a pillar. Me avisaron de que iban a salir las fotos. Estuvo asustado». Finalmente, sobre el futuro de la relación, la diseñadora lo pinta incierto: «Ahora el verano es otro envite. Es complicado, muy complicado. Pase lo que pase ya ha sido genial».