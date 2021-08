Ágatha Ruiz de la Prada: sus hijos nos descubren lo mejor de Mallorca

Cósima y Tristán Ramírez, CEO y directora del Departamento Creativo de la firma Agatha Ruiz de la Prada, respectivamente, vuelven a dar muestra de su personalidad única, optimista y diferente -valores que les convierten en embajadores perfectos del SUV Citroën C5 Aircross Hybrid-, descubriendo las etapas imprescindibles de un ‘road trip’ muy especial, a bordo de este SUV modular y ecorresponsable, por la isla de Mallorca.

En una muestra más de su carácter ‘Made in Spain’, los hijos de Ágatha Ruiz de la Prada tienen claro que su primera escapada tras tantos meses de confinamiento tenía que ser por Mallorca: “siempre piensas en irte a las Bahamas, a República Dominicana, a no sé dónde… y es que no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestra puerta”, afirma Cósima, para la que la mayor ínsula balear es un territorio lleno de tesoros.

Entre sus lugares preferidos, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada señala especialmente tres:

Entre sus lugares preferidos, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada señala especialmente tres:

Can Simoneta, un hotel de 5 estrellas al norte de la isla de Mallorca, en Canyamel, que, gracias a su situación privilegiada sobre un acantilado, ofrece unas vistas espléndidas al mar. Este alojamiento de lujo, cuenta con 26 exclusivas habitaciones construidas en una propiedad con más de 150.000 m2 de privacidad y 140 años de historia. Para ella, Can Simoneta es un lugar perfecto para disfrutar del sol, del paisaje, de la tranquilidad y de la paz.

El Museo Sa Bassa Blanca (MSBB), plenamente integrado en un entorno natural totalmente protegido y declarado reserva biológica, ubicado en Alcúdia.

Restaurante Andreu Genestra, para recuperar fuerzas, Cósima propone una visita al restaurante Andreu Genestra, galardonado con una estrella de la Guía Michelín y dos soles de la Guía Repsol, en el que se aúna el mejor producto mediterráneo con las más sofisticadas técnicas culinarias del momento. Eso sí, primero hay que reservar, ya que en su espectacular sala del siglo XV, sólo se admiten 30 comensales.

Los imprescindibles de Mallorca para el hijo de Ágatha Ruiz de la Prada

Alcúdia como parada obligatoria de este ‘road trip’, aunque, en su caso, para visitar el Jardín Bistró de Maca de Castro, en el que, con el producto mallorquín como inspiración, se ofrecen elaboraciones sencillas, inmediatas, frescas y con todo el encanto de la tradición culinaria insular.

El restaurante Ca’l Dimoni: para los amantes de la cocina más sofisticada, Tristán propone este espacio único en el que se conserva intacto el espíritu de la isla durante los años 50, con las sobrasadas colgando en el comedor y el demonio en la misma puerta de entrada. Allí, los amantes de la cocina mediterránea y mallorquina podrán disfrutar de lo lindo con la multitud de productos derivados del cerdo que protagonizan su propuesta: sobrassades, camallots, botifarrons, lomo… todo ello hecho a la brasa y presentado sobre una gran rebanada de pan tostado. Además, también dispone de otros platos tradicionales con los que degustar el auténtico sabor mallorquín, como sopes mallorquines, lomo con col, conejo asado, caracoles…

Ca’n Mateu en Son Carrió: entre las recomendaciones de Tristán, destaca este imprescindible para los amantes de las cocas mallorquinas. Y para poner fin a un día maravilloso mientras se saborea una de estas deliciosas coca de trempó, ambos hermanos afirman que el mejor plan es aparcar su nuevo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid en las inmediaciones de la ermita de Betlem, y observar la que, aseguran, es la mejor puesta de Sol de toda Mallorca.