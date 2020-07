Aguasantas, expareja de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, anuncia que está embarazada

Aguasantas, la que fue pareja del hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, y que apareció en televisión como tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y también concursando en ‘GH VIP’, vive ahora alejada de la pequeña pantalla. Y pese a haber intentado encontrar el amor en el dating de Telecinco, el hombre de su vida se encontraba el otro lugar y parece que se ha dado cuenta muy rápido.

Aguasantas presume de embarazo en su perfil de Instagram

La joven compartía un vídeo en su canal de Youtube en el confesaba a sus seguidores que a comienzos del 2020 había conocido a un hombre muy especial por el que había decidido dejarlo todo y mudarse de Sevilla a Granada: «Conocía al hombre de mi vida, a la pareja perfecta«, dice muy ilusionada: «Llevo con él desde enero y hemos pasado la cuarentena juntos«, un época extraña que ha hecho que muchas parejas se formalicen tras la intensidad de la convivencia (y que otras muchas lleguen a su fin).

Tras esto, ha querido explicar ya lo especial de este vlog: «Estoy embarazada», decía muy feliz la joven. «Estoy muy contenta y a la vez tengo mucho miedo y muchas confusiones. Tengo 27 años, no sé nada de estoy soy primeriza«, dice a la vez un poco temerosa. Aguasantas asegura que antes de contarlo públicamente se lo hicieron saber a sus respectivas familias y todo se lo tomaron estupendamente: «Todos muy felices. Fue algo que llegó y estamos todos muy felices».

Aguasantas junto a su pareja y padre de su hijo | Foto: Instagram

La que fue concursante de ‘GH VIP’ asegura que todavía desconoce el sexo del que será su primer hijo pero que tanto ella como el futuro papá esperan que sea un niño, aunque si resulta ser una niña estarán igual de felices, por supuesto. Aguasantas les asegura también a sus miles de seguidores que irá relatando todos los detalles del embarazo. Y no esperó ni un segundo para hacerlo, confesando que la primera etapa de la gestación no había sido fácil: «Lo he pasado muy mal. Había días que no podía ni comer y he bajado de peso«.

Manuel Cortés, su exnovio, también ha sido padre

Esta noticia llega apenas unas horas después de que se supiese que el que fue su novio también había sido padre. El hijo de Raquel Bollo daba la bienvenida a una niña junto a su pareja, Junquera, nombre que le han puesto también a la pequeña. Ni Manuel Cortés ni su madre, Raquel Bollo, han querido concretar cuando se produjo el nacimiento aunque no han dejado de dejar evidencias en las redes sociales que confirmaban el nacimiento. La feliz abuela simplemente ha anunciado que fue «hace unos días».