Agustín Pantoja abandona el tanatorio tras la incineración de su madre, doña Ana

La familia Pantoja ha sido la protagonista de este miércoles tras conocerse el fallecimiento de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, a los 90 años de edad. Una triste noticia que llega en un momento difícil, pues a la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, se suma que gran parte de ellos, además de amigos muy estrechos, se encontraban en las Islas Canarias, donde este viernes Anabel Pantoja va a casarse con Omar Sánchez.

Tras conocerse la noticia Kiko, Anabel e Isa decidían coger el primero vuelo disponible y volver a la Península para dar el último adiós a su abuela, aunque al poco tuvieran que regresar a La Graciosa para el gran día de la colaboradora televisiva. Mientras ellos viajaban, Agustín Pantoja salía de Cantora para acompañar al coche fúnebre hasta el tanatorio de Jerez, donde se encontraban sus hermanos Juan y Bernardo. No ha sido un encuentro fácil, pues entre los hijos de doña Ana también hay grandes diferencias, de ahí que Agustín haya evitado cruzarse con Bernardo.

Si bien la esperanza de los nietos de la difunta habría sido poder verla por última vez, lo cierto es que mientras ellos se encontraban en el avión su abuela era incinerada. Una cremación que según Sálvame comenzaba sobre las ocho de la tarde y de la cual Agustín ha estado pendiente. Finalizado el proceso, que ha durado varias horas, el hermano y más fiel escudero de la tonadillera, abandonaba el tanatorio de Jerez de la Frontera con las cenizas de su madre.

Las portaba en una bolsa de color rojo que sujetaba con gran cariño contra su pecho, sin soltarla ni un segundo. Ni siquiera lo ha hecho cuando se ha subido al coche que le ha llevado de vuelta a Cantora, pues ha seguido abrazándola mientras la apoyaba en su regazo.

Cabizbajo y oculto tras unas gafas de sol negras y una mascarilla del mismo color, Agustín no ha querido hacer declaraciones a las cámaras de Gtres y de otros medios que se encontraban en las inmediaciones. Sin duda, unos momentos muy complicados para él, pues ha tenido que dar este último adiós sin su hermana del alma, que ha optado por quedarse en la finca. Según ha desvelado la periodista María Patiño citando a una amiga de la tonadillera, esta «tiene fobia al tanatorio», de ahí su decisión.

Reencuentro familiar en Cantora

Al poco de conocerse la noticia de doña Ana, Kiko Rivera rompía su silencio a través de un mensaje de audio enviado por WhatsApp a Kiko Hernández en el que desvelaba su intención de volver a la península para estar con su madre. «He tomado la decisión porque no puedo estar aquí. Al final hoy se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre de la manera que sea se le ha muerto su madre. Voy a ir a Cantora independientemente si mi abuela esta incinerada o no. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y si no me dejan pasar me iré igualmente», se le escuchaba decir. Anunciando su disposición a enterrar el hacha de guerra con su madre: «Es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para adelante».