Ainhoa Arteta habla de sus exmaridos: "Nunca he sido infiel"

Ainhoa Arteta ha acudido al programa de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne, donde no ha tenido problema en abrirse en canal y contar algunos de los momentos más duros de su vida, y que le han marcado en sus relaciones. Además también ha querido explicar cuál es su experiencia en el amor después de haber firmado el cuarto de sus divorcios hace apenas unos meses con Matías Urrea, quien aseguraba que se había enterado de la ruptura por los medios de comunicación y la acusaba además de querer ejercer siempre el control.

Tras él, Arteta aseguraba en varios momentos del programa que no ha habido otro hombre. "Ha habido solo cuatro hombres en mi vida, punto. Esa es la gran tontería. Yo soy una vasca del 64 las vascas de mi época vivimos un matriarcado fortísimo y estábamos paralizadas de la cintura para abajo por la Iglesia y las madres. Mi madre era 'de eso no se habla'", explicaba con todo detalla a su amigo Bertín Osborne entre risas. Así le confesaba algunos de los consejos que le daba su madre para que los chicos no se le acercaran cuando iba de fiesta.

Telecinco

"De eso no se hablaba y las únicas instrucciones que te daban cuando salías a bailar eran: si se te arrima mucho un chico le dices si cree que Dios está en todas partes y le contestas, pues si está entre nosotros se va a ahogar. La otra regla de una madre, si un chico se sobrepasa... le mandas a tocar a la orquesta. Ligar en el País Vasco en mi época era muy difícil", confesaba.

"Nunca he sido ligona, siempre he sido más bien arisca y he dado más de un bufido y de cien", explicaba la vasca quien apuntaba que, precisamente este carácter le ha hecho tener que ser ella quien tome siempre la iniciativa lo que, al menos por ahora, no le ha ido bien: "yo creo que ese es el problema, yo escojo, como me escojan a mi 'van dados', y yo escojo fatal". Eso sí, ha dejado clara una cosa: "Las relaciones que he tenido son longevas siempre, y nunca jamás he sido infiel". ¿Habrá un quinto definitivo? Según Ainhoa no, al menos por ahora, puesto que su corazón está aún dolido.

Diezminutos.es

En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io