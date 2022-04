Ainhoa Arteta, nueva protagonista de 'Mi casa es la tuya'

Este sábado Ainhoa Arteta se convertirá en la protagonista indiscutible de Mi casa es la tuya, programa que tiene como hilo conductor a Bertín Osborne. Si la pasada semana era la influencer María Pombo la que concedía una de sus entrevistas más sinceras, ahora es el turno de la soprano. Fue el propio espacio el que reveló que la artista se sentaría a charlar con el padre de Claudia Osborne sobre su vida, desde su éxito, sus amores hasta la enfermedad que casi termina con su vida hace tan solo unos meses.

En el vídeo promocional, se puede ver como Ainhoa se encuentra relajada en la conversación que mantiene con el presentador. “La Ainhoa que conoce casi todo el mundo es el 10% de la Ainhoa”, dice en un momento dado. Por otro lado, Arteta también contará con todo lujo de detalles cómo vivió el episodio cuando tuvo que ser sometida a un coma inducido.

La soprano se contagió de coronavirus, pero poco después sufrió un cólico nefrítico que se complicó. Fue ese el motivo por el que vivió uno de los episodios de salud más complicados de su vida. “Efectivamente, casi me muero, pero me enteré después”, dijo en El Hormiguero. “Me dio una sepsis, un cólico nefrítico que se complicó y me contamina, bueno un fallo multiorgánico y me tienen que inducir al coma durante cuatro o cinco días, pero de eso no me acuerdo. Me salvé del coma por los pelos porque intentaron todo tipo de antibiótico y yo era alérgica a la penicilina, entonces como todos los cantantes o deportistas que nos dedicamos pues nos medicamos mucho con mucho antibiótico, entonces mi cuerpo había generado resistencia a esta medicación, entonces me moría no había manera…”, recordó en el formato presentado por Pablo Motos.

De hecho, Ainhoa nunca ha escondido y ha tratado el tema con naturalidad y, es que tuvieron que amputarle varias falanges, una de la mano, pero también del pie. “Son injertos, tengo amputaciones por aquí… Me daban tres horas de vida”, detallará en Mi casa es la Tuya con mucha fortaleza.



A lo largo de la entrevista, Ainhoa Arteta contará cómo es su vida como artista. “Es muy difícil vivir con alguien que está haciendo una carrera como la que hago yo y encima mujer. Tener que arrancar a tu hija amargamente de tu falda y salir al escenario a cantar… Eso es un momento que se me ha quedado grabado para siempre ”, explicará.

Eso no es todo porque Ainhoa Arteta revelará que durante su estancia en Nueva York la violaron. “Tirada en el suelo y no reaccionaba…”. Con estas palabras la soprano narrará este capítulo de su vida hasta ahora desconocido. También formará parte de esta emisión una de sus grandes amigas, María del Monte, que asegura que la cantante tiene un «gran sentido del humor».