Aitana, acosada por su ‘sospechosa’ nueva cara – 23 diciembre, 2020

AITANA LA LÍA EN EL HORMIGUERO

Fue presentada como una de las grandes estrellas de la semana en El Hormiguero de Pablo Motos. Entre risas y confesiones, juegos y preguntas, Aitana no se ha cortado ni un pelo al hablar. Ese carácter espontáneo que gasta a veces le juega malas pasadas. Así, no dudó en reconocer cuál era su punto de vista sobre la educación sexual de las nuevas generaciones:

“Yo no suelo abrir esos debates ni quiero adoctrinar a nadie, pero sí creo que deberíamos de impartir una asignatura de educación sexual. Ahora todo el mundo tiene al alcance de su mano un ordenador y los niños pueden ver lo que quieran. Me refiero al porno. Y los propios actores y actrices porno te dicen que eso no es real. Y eso hay que explicarlo bien porque si no se pueden liar”, denunció abiertamente. Este fue uno de los primeros hitos de la entrevista que la cantante dio convertido en trending topic.