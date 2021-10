Inicio Chiiist! Aitana: de la gestión de su fama al parecido de la hija... Chiiist! Aitana: de la gestión de su fama al parecido de la hija de Malú Por Noticiero Universal -

Aunque la temporada estival ya ha bajado su telón, Ibiza continúa acogiendo a rostros conocidos. Esta vez, el motivo ha sido la gala de nominados de Los40 Awards. Por allí se han dejado caer cantantes españoles de primera línea como Aitana Ocaña, Melendi, Malú, Pablo Alborán, así como otros jóvenes talentos que están pegando fuerte de la talla de Pol Granch o Marc Seguí. Tony Aguilar, Cristina Regatero y Karin Herrero fueron los conductores de una ceremonia en la que se vio a los artistas desenvueltos y contando algunas confesiones. Como si de una cena de amigos se tratase, se vieron sonrisas, abrazos y complicidad. Había muchas ganas de celebrar este tipo de eventos una vez que han pasado meses durísimos de pandemia. Una de las más risueñas fue Aitana, que recibió dos nominaciones. La joven cantante dio todo un ejemplo de cómo gestionar la fama y el éxito de 0 a 100 sin grandes egos. Reconoce que «la fama es un poco subjetiva, cada uno la recibe de manera diferente». Apunta a que la clave es que «me sigo juntando con los mismos amigos y con la misma gente, la única diferencia es que me paran por la calle, pero mi trabajo no es más importante que otro cualquiera». La extriunfita se mostró algo nerviosa por el reencuentro con sus compañeros tras la pandemia.

La propia Malú también se pasó por los micrófonos para contar alguna que otra confidencia. La artista hizo una breve comparecencia en la que recordó que había sacado una canción – Tejiendo Alas– dedicada a la pequeña Lucía.

Respecto a la pregunta de componer desde el amor o el desamor, Vanesa Martín confesó que «se crea mejor cuando estás removida de alguna manera, para bien o para mal». Por su parte, Leiva denunció «la situación precaria que hay en las personas que trabajan alrededor de los que subimos al escenario. Me parece un drama lo que sucede con esto». El exintegrante de Pereza dice que si no se dedicase a la música sería «guía de montaña o servir copas porque no sé hacer otra cosa».

