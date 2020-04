Alanis Morisette y su curiosa forma de educar a sus hijos

Alanis Morisette ha querido comentar cómo está educando a sus hijos y sus declaraciones no dejan de ser de lo más curiosas.

Alanis Morisette ha querido comentar cómo está educando a sus hijos y sus declaraciones no dejan de ser de lo más curiosas. De su experiencia tras el parto comenta que «con mis dos primeros hijos tuve depresión, ideas suicidas y ansiedad. La depresión estaba en mi cara y la ansiedad en mi música. Con el último he tenido más ansiedad y no depresión».

«Esto es algo animal, la oxitocina crece al dar de mamar. El cortisol también ya que intentas proteger a tu hijo. Tienes las hormonas compitiendo. Se supone que el cuerpo se está reajustando y reconstruyendo tu identidad. Ahora que el mundo es tan masculino y tan macho alfa esto es casi lo opuesto. A ese nivel animal, se supone que tienes que estar toda la noche dándole de mamar a tu bebé y durmiendo cuando él/ella duerma. ¿Quién hace eso? No conozco a ninguna madre que lo haga».

De su forma de educar a sus hijos comenta que «practico una especie de proceso de desescolarización. Se trata de que la educación sea liderada por el niño. Si en la agenda está jugar con imanes y mi hija piensa ‘que le den, quiero poner brillantina ahí, cortar un árbol y ponerlo ahí’. Básicamente, entrar en sus ojos. Siempre les miro para saber qué quieren y entonces buceamos lo más profundo posible. Mi marido y yo siempre creamos cosas por toda la casa para deletrear y donde están los animales falsos. Así es como defino el proceso».

«Si mi hijo se va a la cama tarde y me pregunta tres preguntas existenciales. Nunca les digo ‘ya hablaremos mañana’. Ese es el momento. La desescolarización dura siete días a la semana y 24 horas. Cuando comparto opiniones con la gente sobre este proceso, mucha gente siempre me dice que le encantaría, pero que no pueden hacerlo. Siempre entiendo que es una opción inteligente el no hacerlo. Es un gran compromiso». Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

Vía | Celebitchy

