Alba Carrillo desmonta la versión de Jorge Pérez en el polígrafo deluxe

Alba Carrillo consiguió un pleno de verdades en el polígrafo deluxe. Jorge Pérez amenaza con una denuncia por desvelar su intimidad. Indicaba la modelo que desde hacía semanas el antedicho le había comentado que le gustaría irse de viaje con ella y que si se separaba de su mujer cogería a sus hijos para irse en una furgoneta por ahí.

También comentaba que mientras que Jorge estaba con ella en la fiesta de marras, le estaba dando la mano a otra porque quería tener algo con alguien esa misma noche. «Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes» comentaba Alba.

Al parecer, Jorge también jugó con Bea Jarrín y Alba le indicó que «Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta». Él le preguntó que dónde estaba y le dijo que iba para casa de Marta López, le solicitó la ubicación y allí pasó lo que la modelo ya ha comentado.

Y todo lo anterior sufriendo «de amenazas veladas, demandas a través de llamadas de colaboradores, que le advierten que Jorge está preparando una demanda». Solo mintió cuando dijo que no estaba enamorada de Jorge. Habrá que ver cómo reaccionan los contrarios al respecto. Lo que está claro es que nos parece totalmente injusta la campaña emprendida contra Alba en Internet. Sin duda, así es como se confirma que una mujer no puede hacer lo que le de la gana en temas privados.

