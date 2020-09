Alba Carrillo estalla contra Antonio David Flores: «No se puede hablar de este señor»

La relación, o mejor dicho la no relación entre Rocío Carrasco y sus hijos es el cuento de nunca acabar. No se hablan, pero Rocío Flores quiere retomar el contacto. Como no lo consigue, hay quien insiste a las Campos en que si tan amigas son de la hija de Rocío Jurado no entienden por qué no hablan con ella para que recapacite.

Antonio David Flores en el estreno de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Terelu Campos ya estalló sobre este tema y ha asegurado que ella no es quién para decirle a los demás lo que tienen que hacer o darles consejos sobre cómo tienen que ser madre. Un día más tarde, le tocó el turno a Carmen Borrego, que después de hacer saber que está enfadada con José Antonio Avilés, se defendió.

«Creo que nunca he hablado ni mal ni bien de Rocío Flores ni como hija, ni como nada. He hablado de ella porque fue concursante de ‘Supervivientes’. Cuando dije que era una metemierda era por el concurso«, comentó la colaboradora.

Alba Carrillo, muy dura con Antonio David Flores

Fue entonces cuando Carmen Borrego cedió el protagonismo ante Alba Carrillo, que tras su encontronazo con Avilés estaba enfadada, y más al tener que volver a hablar de un tema que le duele y que le cansa al mismo tiempo: «Si me da la gana defender a Rocío porque la quiero, lo hago. Es que no nos dejan. No se puede hablar de este señor porque ya tiene el discurso y le haces más víctima«.

Alba Carrillo en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«En su programa le defienden todos», añadió la colaboradora sobre cómo apoyan en ‘Salvame’ a Antonio David Flores. Además, comentó que tiene razones para no llevarse bien con el colaborador: «Antonio David me cae mal porque he convivido con él«. Fue entonces cuando José Antonio Avilés, que no paraba de gritar, exigió que mantuvieran a Rocío Flores al margen de las polémicas.