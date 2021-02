Alba Carrillo le ruega a Santi Burgoa que hinque rodilla: «me encantaría, pero depende de él»

Alba Carrillo y Santi Burgoa: amor a primera vista

> Alba Carrillo ha reconocido en alguna ocasión que lo que le pasó con Santi Burgoa fue amor a primera vista: “Lo conocí en maquillaje en Mediaset. Yo estaba con Courtois y él habló de ese tema en su programa. Mi amigo Miguel Ángel Nicolás cuando llegaron un día a maquillaje dijo ‘Alba, mira el móvil’. Yo miré el móvil y me puso ‘mira lo que te he traído’”.

En ese momento Alba ya le había puesto el ojo al presentador, y en su próximo encuentro no perdió la oportunidad: “Santi habló un día en su programa del tema de Courtois y habló súper bien de mí, y Miguel Ángel Nicolás me dijo que estaba en maquillaje. Entonces, le di mi número y le dije: “Para que cotejes bien la información”. Así de directa la modelo movía ficha primero, consiguiendo llamar la atención de Santi: “Me llamó esa misma tarde y me dijo que si nos veíamos. Le invité a mi casa a comer una pizza, porque estaba sola, que mi hijo estaba celebrando el día del Padre. Le mandé mi dirección ¡y resulta que era mi vecino! No me lo podía creer.”

Un mes más tarde Alba acudió al programa presentado por él, Cuatro al día, y aunque todavía nadie sabía que estaban juntos, se podía notar una química especial entre ambos. De hecho, llevaron en secreto su relación hasta que ya fue inevitable. Te lo contamos más a continuación.

