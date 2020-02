Alba Carrillo publica su primera foto con Santi Burgoa: «Es un día especial»

Alba Carillo, tras salir de la casa de ‘GH VIP 7’, se ha querido mantener alejada de los focos durante un tiempo acompañada de los que más quieren. Una de esas personas no podía ser otra que su novio Santi Burgoa. El periodista y la modelo han sido pillados varias veces saliendo de la casa de uno y de otro, lo que deja entender que su relación está mejor que nunca.

Santi Burgo y Alba Carrillo en su primera foto juntos en redes sociales

El pasado 2 de febrero fue el cumpleaños de Burgoa y aunque de momento no se sabe cómo lo celebraron, la modelo aprovechó este día tan especial para dar un paso más en su relación: colgar su primera foto junto al periodista en sus redes sociales. Pasado ya tanto tiempo, muchos pensaban que la pareja decidiría llevar su relación en privado y que no colgarían nunca nada, sin embargo, y por suerte, esto no fue así: «Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años… Feliz cumpleaños«, escribía Carrillo junto a una fotografía de ellos dos sonriendo a cámara.

La complicada situación de Alba Carrillo

Aunque Alba Carrillo en el terreno amoroso no puede quejarse, en el terreno laboral no se podría decir lo mismo. La modelo desde que salió de la casa de ‘GH VIP 7’ se ha mantenido bastante alejada de los medios y la última vez que se la pudo ver en el programa en el que hasta ahora trabajaba, protagonizó una dura discusión con Miguel Frigenti.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti en ‘Ya es Mediodía’ |Foto: telecinco.es

Tan fuerte fue esta discusión que Alba Carrillo se marchó del programa. Su jefa, Sonsoles Ónega, trató de frenarla pero la modelo siguió en sus treces. A raíz de esto, Carrillo dio una entrevista para la revista Lecturas donde expresó que le «dolió mucho» que tanto su jefa como Miguen Ángel Nicolás consintieran que Frigenti dijera que estaba en ese programa gracias a sus exparejas: «Estaban callados, como puestos por el ayuntamiento«, dijo la modelo.

A pesar de esto, la concursante de realities tiene intenciones de volver a trabajar en ‘Ya es Mediodía’: «Volveré, estoy agradecida al programa, les adoro. Me he cogido unas vacaciones mentales, también necesito frenar, fui demasiado osada cuando salí de ‘GH VIP’, y cometí el error de incorporarme demasiado pronto», aseguró.