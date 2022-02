Alba Carrillo saca la cara por Fidel Albiac y señala a Antonio David Flores

Fidel Albiac está más en la palestra que nunca a raíz de los detractores que le han salido, pero apoyos no le van a faltar. El marido de Rocío Carrasco se ha convertido en protagonista inesperado de nuevo a raíz de unas declaraciones de Gloria Camila Ortega en las que cargaba duramente contra él. A esas críticas se sumó después su sobrina, Rocío Flores, quien le ha señalado directamente como responsable de algunas decisiones de su madre en este caso. Ante este panorama hostil, ha sido Alba Carrillo quien no ha dudado en salir en defensa de Albiac.

Gloria Camila se refirió hace unos días al marido de su hermana en los siguientes términos: «Referente al maestro mi teoría es que tiene otro en su banda y yo creo que en algunos aspectos es peor que mi maestro (…) he ido mil veces a casa de mi hermana y ella ya estaba con Fidel. Solo digo que ella también tiene un maestro en su vida». La hija de Rocío Jurado desveló que Fidel había tenido una influencia negativa en la figura de su hermana porque «creo recordar que se dirigía a nosotros -José Fernando y ella- como ‘los inmigrantes».

Mucho más contundente se ha mostrado Rocío Flores, quien dejaba entrever haber vivido algunas experiencias desagradables cuando su hermano y ella vivían juntos en casa de Rocío Carrasco: «Fidel Albiac es un ser de luz, pero lo que menos tiene es luz. Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada», desveló en El programa de Ana Rosa.

Alba Carrillo no se corta

Si Rocío Carrasco tiene una muy buena amiga, esa es Alba Carrillo. La colaboradora ha aprovechado su visita a Ya es Mediodía para sacar la cara por Fidel Albiac. La colaboradora está cansada de que todos los Ortega Mohedano lo acusen sin tener pruebas y basándose únicamente en dimes y diretes «de la familia nadie ha oído eso que están contando y dicen alguien ha oído que alguien ha matado a alguien, como decía Gila». Además está convencida que ya que no pueden atacar directamente a Rocío, esta es una nueva forma de hacerle daño: «La manera de tirarle dardos a Rocío sin hacerlo directamente es hacerla daño a Fidel».

«Fidel Albiac no es ese monstruo que quieren hacer ver», dice Alba Carrillo, quien también señala a Antonio David Flores. La ex de Feliciano explica por qué Ortega Cano se ha puesto del lado de exGuardia Civil: «Por amenazas soterradas… Por el bien de esos niños no invitas a una boda a una persona que te ha amenazado con contar cómo trajo a los niños de Colombia, no le perdonas… El Penas -así se refieren a él en Sálvame– ha amenazado muchas veces a Ortega, pero yo espero que no haya ningún papel que haga que tengan que pedir todos perdón», concluye.