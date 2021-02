Alba Carrillo y su recadito envenenado a Feliciano López: «Debería centrarse en cambiar pañales»

La infeliz historia de amor de Alba y Feliciano

> Justo tras romper la relación con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, en 2012, Alba Carrillo no tardaba en rehacer su vida junto a al tenista Feliciano López. Aunque, lo que en un principio parecía una preciosa historia de amor, terminaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. En ese momento, Alba estaba completamente enamoraba y así lo gritaba a los cuatro vientos: “Estoy enamorada. Él no sólo es guapo por fuera, sino también por dentro. Cuadra conmigo y estoy encantada. Me aporta mucha tranquilidad y eso aporta la estabilidad que necesita una pareja para que la una aún más”, presumía la modelo.

Lo suyo iba viento en popa, e incluso planearon una boda por todo lo alto para sellar su amor, y es que el tenista, la modelo, y el pequeño Lucas, se habían convertido en una preciosa familia. Tan claro lo tenían, que Feliciano no dudaba en asegurar que Alba era la mujer de mi vida. “Es la que más quiero y aquella que más me ha marcado en mi vida”, llegaba a decir. Pero, ya dicen que no es oro todo lo que reluce, y la felicidad no le duró mucho a la pareja.

Así, ni siquiera llegaron a cumplir un año de casados. Los rumores sobre una posible crisis en el paraíso empezaban a sonar con fuerza en 2016, cuando el tenista se dejaba ver en Miami junto a una amiguita. Y, aunque Alba intentó mantener la compostura, finalmente se veía obligada a hacer pública su separación. “A la vuelta de Roland Garros, me dejó. No le reconozco, no es la persona que vi el 17 de julio cuando llegué al altar”.

