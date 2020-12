Alba Carrillo y su última excentricidad en la que se gasta un dineral

Alba Carrillo enseña el lado más íntimo de su hijo Lucas

> Alba Carrillo ha querido dar una sorpresa a su hijo Lucas. Y ha transformado su habitación en un auténtico salón de juegos al más puro estilo gamer. El pequeño ya ha estrenado su particular paraíso y su madre, orgullosa de todo el trabajo realizado ha querido mostrarlo ante sus fans gracias a una publicación en Instagram, que decía así: “Lucas ya no es un pequeñín y sus necesidades han cambiado. Por eso, hemos transformado su cuarto de juegos. Me pidió un cuarto de juegos inspirado en el de los gamers y creo que he acertado! Acabamos de terminar todos los detalles”.

Así nos enseñaba el resultado final de su obra maestra, y orgullosa nos cuenta como algunos de sus propios amigos estarían deseando ir a su casa no para verla a ella, sino para jugar con Lucas a la videoconsola en esta imponente habitación. Además, remataba su publicación con un “piensa en grande”, haciendo ver que la ilusión de su hijo y todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido en tiempo récord y ha superado con creces las expectativas y sueños del rey de la casa, Lucas.