Alba Chloé, expareja de Tassio de la Vega, comenta su relación con el novio de Alejandra Rubio

Tassio de la Vega casi confirmó su relación con Alejandra Rubio hace unos días y ya han comenzado sus satélites a hacer caja.

Tassio de la Vega casi confirmó su relación con Alejandra Rubio hace unos días y ya han comenzado sus satélites a hacer caja. Como es habitual, en Sálvame han encontrado a «un amigo íntimo» del antedicho, que bien puede ser cualquiera que no sabe ni de quién está hablando, que ha comentado que el empresario no es tal y que no tiene tanto dinero como dicen.

Alba Chloé, expareja de Tassio, ha sido discreta y ha comentado lo que vivió con el joven. «Perdóname, de verdad. Pero no es mi mundo y no quiero hacer comentarios al respecto» decía antes de proseguir.

«Estoy muy bien sola. No pertenezco al mundo del corazón y quiero seguir manteniéndome en esta postura. Les deseo lo mejor a los dos». Al menos, mantiene la educación y la elegancia.

No hace lo mismo otra pareja que indica que Tassio es muy tradicional y que quiere tener hijos. Ya veremos si Alejandra se amolda a esta forma de ser o si esto se convierte en un amor de verano para vender algún posado robado a las primeras de cambio.

Sea como sea, a ambos les deseamos también que disfruten todo lo posible de su amor. Son jóvenes, no tienen problemas económicos y tienen la vida por delante por lo que todo parece indicar que nos encontramos ante una pareja muy prometedora. Alejandra sigue colaborando en Telecinco y, de momento, no ha sido carne de reality, aunque no nos extrañaría nada que así fuera en breve. Abrimos los comentarios para que nos permitas conocer qué piensas sobre los comentarios vertidos sobre Tassio en estos últimos días.

Curiosidades Televisión #Alba Chloé #Tassio de la Vega