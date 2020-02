Albert Barranco (‘MyHyV’), primer concursante confirmado de ‘Supervivientes 2020’

Ya no queda nada para que dé comienzo una nueva edición de ‘Supervivientes’ y poco a poco se irán desvelando los y las concursantes que se lanzarán desde el famoso helicóptero para dar comienzo a una aventura que marcará un antes y un después en sus vidas. Sin duda, es uno de los programas más esperados del momento porque las situaciones que se viven en la isla son dignas de ver.

Han sido muchos los nombres que se han barajado como concursantes de ‘Supervivientes 2020’ y, como ocurre siempre, son nombres de personas habituales en Telecinco o que hayan pasado por alguno de los programas de la cadena como concursante. Suenan con fuerza algunos nombres de los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ y, como no podría ser de otra manera, alguno que otro de ‘MyHyV’.

Albert Barranco, tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’

Pues bien, ha sido precisamente en ‘MyHyV’ donde se ha desvelado el nombre del primer concursante que se embarcará en la aventura de ‘Supervivientes 2020’. Albert Barranco, el que fuera tronista y pretendiente del programa del amor, es el primer concursante confirmado por el programa. Sin duda, se avecinan momentos de mucha tensión porque siempre se ha caracterizado por tener bastante carácter.

El ya concursante ha entrado como todo un ganador en el plató de ‘MyHyV’ y ha contado cómo se encuentra: «Todavía estoy que ni me lo creo. Me avisaron antes de ayer. Tengo muchas ganas de meterme en esta aventura. El año pasado me quedé a las puertas. Voy a darlo todo aunque me quede como una raspa«, decía con mucha emoción. «Me voy con novia», respondía el que fuera tronista. «Creo que en lo que puedo fallar es en la cabeza. He dejado todo bien aquí, me voy tranquilo. Lo que puedo llevar peor es el hambre y llevarme bien con la gente, porque depende de quién vaya va a estar complicado», decía muy sincero. Ha confesado que no sabe pescar y que el fuego sabrá hacerlo allí.

Albert Barranco en ‘MyHyV’ hablando de ‘SV 2020’ | Foto: cuatro.com

¿Se verá las caras con Violeta?

Es cierto que suena con mucha fuerza el nombre de Violeta porque tuvo que abandonar ‘Supervivientes 2019’ por problemas de salud y le dijeron que tendría la posibilidad de volver en la edición siguiente. Yendo Albert Barranco, ¿será Violeta la siguiente confirmada como concursante? Está claro que Albert va con muchas ganas de disfrutar y de darlo todo en el concurso. Parece que todo apunta a ello.