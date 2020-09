Albert Rivera habla de sus inicios con Malú, la relación entre familias y su vida en pareja

Albert Rivera se ha convertido en el último entrevistado de ‘Mi casa es la tuya’. El expolítico ha llevado a Bertín Osborne a Cútar, un pequeño pueblecito de Málaga de dónde es su familia materna, por lo que se trata de un lugar muy especial. Era una de las entrevistas más esperadas, porque Rivera ha estado en varias ocasiones en el programa pero en ninguna ha hablado tan profundamente como en esta.

Estaba claro que todo el mundo quería saber un poquito más sobre su hermética vida personal y en esta ocasión lo ha permitido. El abogado ha contado que su hija mayor Daniela se lleva estupendamente con su hermana pequeña Lucía: «Mi hija Daniela lleva muy bien lo de la hermanita. Le regalé una tablet y se había puesto a su hermana de fondo de pantalla. Ya no compiten, están en el cuidado, es cuidadora, se divierte, están en otra etapa. Se lo ha tomado fantásticamente. Se lleva muy bien con Malú».

Albert Rivera hablando con Bertín | Foto: telecinco.es

Para Albert Rivera la familia tiene una gran importancia y sus respectivas familias les han permitido tener una relación muy fluida: «Somos gente bien avenida, con mundo, que nos ha ido bien en la vida pero que hemos dado mil vueltas. A veces uno se enamora de una persona y tienen circunstancias familiares muy diferentes, pero en este caso todo acompaña. Tienes unos códigos comunes. Parece que nos conocemos de siempre y solo han pasado dos años».

Los comienzos de su relación con Malú

Todo el mundo se quedó impactado al conocer la noticia de que Albert Rivera y Malú habían comenzado una relación pero lo cierto es que la pareja ya se conocía de tiempo atrás. El expolítico ha contado así su historia de amor: «Nosotros nos conocíamos ya. Con gente del ámbito de la música me llevaba bien, conocía gente de esa generación. Me gusta la música y es verdad que con ella nos conocimos como amigos, sin más. Rompí mi relación, ella también estaba sola y surgió lo típico que dices ‘esto no puede pasar’ porque es un lío de narices», relata Rivera.

Albert Rivera habla de los inicios de su relación con Malú | Foto: telecinco.es

Sin embargo, el amor surgió y no pudieron hacer nada por evitarlo: «Un político, una artista, todo el mundo hablando, preguntando. Pero cuando uno se enamora de alguien y los dos, arriesga muchas cosas y se rompen muchos tabúes de este país. Lo que más me gusta de esta historia es que al final cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare. De nosotros se inventaron que habíamos roto estando juntos», cuenta haciendo alusión al tema de los paparazzis, algo que no llevan muy bien: «Tú te crees que es normal tener que ir a una revisión con tu hija y tener cinco coches de paparazzis detrás. Nos dimos la vuelta».

Albert Rivera, el mejor asesor musical

Malú ha permanecido un tiempo alejada de la música ya que se rompió el pie en plena gira y tuvo que cancelarla pero, después, le siguió el embarazo de su hija Lucía. Precisamente por esto, parece que el confinamiento les ha venido muy bien a los dos y Albert Rivera adelanta lo que viene: «Me permitió estar con mi pareja que estaba embarazada. Está en marcha, otra que no para. Está estupendamente, recuperada y guapísima. Ella ahora está preparando un disco que yo he escuchado canciones y va a ser un discazo».

Malú y Albert Rivera con su hija Lucía a las puertas del hospital

Además, parece que Rivera se ha convertido en el mejor asesor musical de Malú: «Está haciendo cosas muy bonitas. A mí me pide opinión. Yo le digo que no me haga caso. Me gusta mucho la música y antes de estar con ella me gustaba mucho su música y es verdad que cuando ves la creación de eso es muy bonito. Ves cómo se implica y cómo trabaja. Va a volver con mucha fuerza, además después de ser madre. Retomar la gira después de romperse el pie, que para un artista cancelar una gira con 60 conciertos por el mundo es lo más doloroso. Ha sido bonito esto también. El confinamiento nos ha permitido disfrutar porque luego cada uno empieza con su vida laboral y sus viajes».