Albert Rivera habla por primera vez de los rumores que le relacionaron con las drogas

Albert Rivera se ha convertido en el protagonista de ‘Mi casa es la tuya’, siendo una de las primeras entrevistas que concede desde que decidió dejar la política y centrarse en su carrera como abogado. El expolítico está volcado en su vida profesional pero también en su vida personal, ya que acaba de ser padre recientemente por segunda vez junto a Malú y está viviendo al máximo toda esta situación.

Sin embargo, hay aspectos del pasado que han dejado algo de mella en él y sobre todo en su familia, quien ha tenido que irse adaptando a los constantes tiras y afloja de la política. Albert Rivera ha reconocido que en muchas ocasiones no se defendió de aspectos que dijeron sobre él porque se formó un escudo que le impedía sufrir pero su madre, María Jesús, no lo pasó nada bien: «Yo ahora el que roce a mis hijas o diga algo me lo como. Imagínate mi madre escuchando todos los días criticar a tu hijo o diciendo cosas que son mentira«.

Albert Rivera habla de la situación | Foto: telecinco.es

La madre ha entrado a través de la tablet en la entrevista y ha sacado un tema de lo más interesante, algo que le causó mucho dolor a la familia: «El tema que más me dolió es cuando le acusaron de cosas que no son ciertas. Albert lo denunció. No se puede caer tan bajo». El abogado tomaba la palabra y comentaba: «Yo las críticas las encajaba de tal manera que casi te creas una piel que pierdes incluso la noción de la realidad. Un día, creo que fue Monedero, insinuó que yo era drogadicto. En el libro cuento que por motivos personales soy el hombre más alejado de eso, mi tío murió por las drogas».

Un comentario muy dañino

Sin duda, se tratan de unas palabras bastante dolorosas para toda la familia según él mismo ha dicho: «Imagínate lo que me dolió a mí que dijeran eso. Pero yo tragaba y tragaba y en el libro he reconocido lo de mi tío. Así que imagina lo que me duele cuando yo no he probado eso en mi vida». Fue su madre la que le hizo recapacitar para que tomara medidas: «Mi madre me llamó una noche y me dijo ‘hijo, has visto lo que han dicho de ti’ y yo como encajaba y te metes en una noria donde nada duele le dije ‘es igual mamá’. Ella me dijo que lo hablara con mis abogados porque eso no podía ser y yo le quité hierro y ella me dijo ‘si no lo haces por ti hazlo por nosotros y por tu hija, porque piensa en lo que queda rastro de lo que dicen».

Albert Rivera habla de las críticas | Foto: telecinco.es

Unas sabias palabras que hicieron reflexionar al expolítico: «Esa noche escuché sus palabras, me callé, colgué y me quedé toda la noche dándole vueltas. A mí por mi posición igual no me duele, pero lo que queda ahí dicho que dicen una mentira mil veces termina convirtiéndose en verdad y a partir de ahí tomé acciones legales y he ganado un montón de querellas y demandas a este personaje porque no todo vale. No puedes entrar a decir barbaridades que afectan a la vida personal de mi familia», concluía.