Alberto Caballero sobre su tío, José Luis Moreno: «No habrá acercamiento»

Alberto Caballero no sabe nada sobre José Luis Moreno

>«No hablo con él desde hace más de tres años. Nosotros no tenemos relación por múltiples diferencias existenciales y laborales y decidimos que lo más aséptico era no tener contacto», asegura el director, dejando claro que «no tengo información extra sobre el asunto». Parece ser que tío y sobrino no están en su mejor momento. Aún así «le deseo lo mejor», confiesa.

