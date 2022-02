Alec Baldwin y su críptica frase budista sobre la demanda por asesinato que acaba de recibir

Alec Baldwin mató, accidentalmente, a una compañera de trabajo en el rodaje de la película Rust. La familia de la fallecida acaba de demandarle.

Alec Baldwin mató, accidentalmente, a una compañera de trabajo en el rodaje de la película Rust. La familia de la fallecida acaba de demandarle. El actor publicó una cita críptica de Buda sobre las mentiras el pasado jueves, una semana después de recibir la demanda por homicidio.

«‘De la misma manera, Rahula’, continuó el Buda, ‘cuando alguien no siente vergüenza por decir una mentira deliberada, no hay maldad, te digo que no lo harán. Por lo tanto, Rahula, debes entrenarte. No diré una mentira deliberada, ni siquiera en broma», escribió Baldwin, de 63 años, en su cuenta privada de Twitter.

El actor de 30 Rock explicó el significado detrás de la cita espiritual en un segundo tweet aproximadamente una hora después. «En el budismo, ser sincero va más allá de simplemente no decir mentiras. Significa hablar con la verdad y la honestidad, sí. Pero también significa usar el habla para beneficiar a otros y no usarla solo para beneficiarnos a nosotros mismos».

Mientras que algunos fans publicaron mensajes de apoyo para el actor, otros lo criticaron y lo culparon por el tiroteo en el set de filmación que mató a Hutchins en octubre de 2021. Sin duda, es el autor material del asesinato. Lo que habrá que ver es si el actor tiene la posibilidad de confirmar que todo fue un accidente. Los problemas legales pueden ser más que considerables teniendo en cuenta lo que va a juzgarse. Esperamos tus comentarios al respecto y qué crees que sucederá con el futuro legal de Baldwin.

