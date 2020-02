Alejandra Rubio abandona entre lágrimas el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’ por culpa de Kiko Matamoros

Siguiendo los pasos de su madre y su abuela, Alejandra Rubio debutó como colaboradora de televisión en ‘El debate de las tentaciones’ y aunque parecía que cada vez se estaba sintiendo más cómoda en el plató, lo cierto es que en el programa del viernes 7 de febrero de 2020, la hija de Terelu Campos acabó llorando. La colaboradora tuvo un enfrentamiento con Kiko Matamoros que la llevó a abandonar el plató durante unos minutos.

Kiko Matamoros y Alejandra Rubio discutiendo en ‘El debate de las tentaciones’ | Foto: Telecinco.es

Al parecer, todo empezó porque Kiko Matamoros no dejaba hablar a Alejandra Rubio ni expresar su opinión sobre lo que estaba sucediendo en el programa. Por ese motivo, la nieta de María Teresa Campos decidió quejarse en directo: «Llevo toda la noche intentando hablar, pero no se calla, se lo he dicho y no hay manera porque lo que no voy a hacer es gritar por encima de él«.

Ante la queja de Alejandra Rubio, el padre de Diego Matamoros no se quedó callado y convirtió un simple enfrentamiento en algo personal: «Mira, dramitas personales no, ni guerritas personales menos, si vienes a decirme que te he anulado como colaboradora lo siento muchísimo en el alma, aprende», dijo el colaborador tajantemente. «A tu lado es complicado. No dejes hablar a nadie. Hablas por encima de todo el mundo», contestó Alejandra Rubio antes de derrumbarse y romper a llorar.

Alejandra Rubio rompe a llorar en el plató de ‘El debate de las tentaciones’ | Foto: Telecinco.es

Alejandra: «Me duele porque me conoce desde que soy pequeña»

La impotencia se apoderó de Alejandra Rubio y finalmente tuvo que abandonar el plató de ‘El debate de las tentaciones’ durante unos minutos para calmarse. Ante tal situación, Sandra Barneda quiso disculparse por el motivo del enfrentamiento: «Es normal, sois muchos los que queréis hablar. Lo siento pero hay muchos temas y no podéis dar todos vuestra opinión. Intentó dividir los tiempo lo mejor que sé».

«Quiero pedir perdón por haberme ido. Me duele. Él me conoce desde que soy pequeña y sabe que esto me está costando mucho. Sobre todo, me ha dolido lo de rencillas personales. No lo entiendo«, dijo finalmente Alejandra Rubio cuando volvió, visiblemente más calmada, al plató tras haberse ausentado unos minutos.