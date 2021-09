Alejandra Rubio carga contra Carmen Borrego: «Me ha hecho daño»

El clan Campos sigue estando en el punto de mira. Esta vez, Alejandra Rubio y Carmen Borrego acaparan toda la atención tras su último rifirrafe. El fichaje de su tía por ‘Sálvame’ y sus últimas declaraciones han vuelto a abrir una herida que todavía estaba cicatrizando. Este sábado, la hija de Terelu Campos ha acudido a ‘Viva la Vida’ y no ha dudado en confesar en qué punto se encuentra tras lo acontecido. “Estoy en una situación complicada, no esperaba las palabras de Carmen, no me suela afectar, suelo pasar, pero esta vez no me lo he tomado muy bien, me ha afectado más de lo normal”, ha empezado diciendo visiblemente afectada por la situación familiar.

“Estoy en un momento complicado porque me parece que se le ha ido de las manos, me parece innecesario. Quiero acabar este tema, ella también, pero parece que se le olvida, ¡es que es mi tía! Parece que la adulta soy yo. No sé ni que decir porque esta situación me produce rechazo”, ha añadido reflexiva.

Sobre las palabras de Borrego en el ‘Deluxe’ donde expresó que su presencia le venía bien a su sobrina, Alejandra ha respondido tajante. “A mí no me viene bien esto Emma. Le vendrá bien a ella que ya tiene una edad y que esto ya es lo único que va a hacer en su vida”, ha revelado. La presentadora le ha preguntado si tenía pensado llamarla. “No”, ha dicho claramente. No le tengo que contar nada. No estoy enfadada, pero estoy dolida”, ha confesado para después decir que le ha “hecho daño”. “Sé cómo van las cosas. Parece que esto no va a acabar nunca y va a acabar fatal”, ha añadido.

“Como dice ella esto va a acabar fatal, pero por mi parte no será así. Es mi familia y eso para mí pesa más que nada. Me parece que le ha afectado irse a otro sitio -en relación a su nuevo puesto de colaboradora en ‘Sálvame’-. Aunque si ella está feliz, me alegro muchísimo”, ha sentenciado Alejandra sobre este entramado familiar. Por su parte, Terelu Campos ha dicho que está “tranquila” nada más empezar la entrevista con Emma García.

A esto se le añade la presencia de Bigote Arrocet en ‘Secret Story’ donde ha hablado abiertamente sobre su ruptura con María Teresa Campos. Sin ir más lejos, hace unos días, la hija mayor de la mítica presentadora pudo mantener una conversación con el cómico. «No quiero que se siga con la mentira. He estado mucho tiempo fuera y se ha sacado muchas cosas mías permanentemente y ahora la gente ya viene con muy mala onda conmigo», dijo el chileno. «No tengo nada que decir. Y como él dice, yo sé la verdad y tengo los mensajes porque los tengo y nada más. Estoy de acuerdo en que este tema ya es agua pasada, pero no lo hemos sacado nosotras dos años después. Ni yo he dicho nada malo de esta persona ni hay una entrevista escrita en la que yo le falte el respeto. Él ha entrado a un reality y eso implica que se le fuera a preguntar y yo lo entiendo. Yo soy la primera que ha dicho que esto no es bueno para mi madre. Pero nada bueno. Esto es lo peor que le puede pasar. Y a mí, la que me importa es mi madre», respondió Terelu.