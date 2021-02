Alejandra Rubio confirma que la relación con Carmen Borrego está destrozada: «solo nos vemos en el trabajo»

La nieta de María Teresa Campos: nueva reina de Telecinco

> El conflicto entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego ha llegado muy lejos. Tía y sobrina han pasado de tener una relación estupenda a no poder mirarse a la cara fuera de plató. La hija de Terelu está muy enfadada con Carmen por haber hablado de ella en una exclusiva en la revista Lecturas. “Hace mucho tiempo que no tenemos la misma relación. Teníamos una relación estupenda cuando era pequeña, y ahora ya no la tenemos por diferentes motivos”, comenta la hija de Teresa. Alejandra se ha sentido muy ofendida con estas palabras, pues considera que los problemas familiares no deben resolverse públicamente. “Me parece algo innecesario, y más sabiendo como soy. Las cosas se hablan en privado”, contestó la influencer.

La polémica está servida, y los periodistas de Telecinco han querido tomar partido por uno de los dos bandos. Según la opinión del equipo de Sálvame, Alejandra Rubio está pisando tanto a su madre como a su tía, y tiene mucha más repercusión que ellas en los platós de televisión. A su trabajo como colaboradora de Viva la vida, hay que sumarle sus colaboraciones como influencer. Así que, la joven ha conseguido convertirse en la Campos más mediática de su familia. Carmen Borrego no lleva bien que ha hayan adelantado, y niega que su sobrina sea mejor profesional que ella. Sin embargo, su programa, Viva la vida, parece no tenerlo tan claro. ¿Quieren saber cuál ha sido el último desplante que ha sufrido por parte de Mediaset?

