Alejandra Rubio contra Rocío Flores: «Alucino con que después de siete años se preocupe por Rocío Carrasco»

Rocío Flores protagonizó recientemente uno de los momentos más sorprendentes de ‘Supervivientes 2020’. Tras enterarse de la problemática que estaba sufriendo España como consecuencia del coronavirus, los concursantes recibieron mensajes de distintos miembros de su familia y, en el caso de la joven, fue un mensaje tranquilizador de su padre, Antonio David Flores. Para sorpresa de todos, Rocío Flores rompió a llorar pidiendo un mensaje de su madre, Rocío Carrasco.

Este momento ha sido uno de los más comentados hasta la fecha porque nadie esperaba ese llanto de Rocío Flores pidiendo saber cómo estaba su madre, con la que no tiene relación desde hace siete años. Pues bien, dentro de todos esos comentarios, Alejandra Rubio se ha mostrado muy dura con la joven en ‘Viva la vida’, asegurando que no entiende cómo ha hecho eso si lleva tanto años sin hablar con Rocío Carrasco.

Rocío Flores en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

No hay que olvidar que Alejandra Rubio es hija de Terelu Campos y sobrina de Carmen Borrego, íntimas amigas desde hace muchos años de Rocío Carrasco. «A mí me parece alucinante que después de siete años que han pasado muchísimas cosas por las que se podría haber preocupado por su madre que ahora monte este show ahí en ‘Supervivientes’ para ganar un poco de tele y para que se siga hablando de este tema», decía muy tajante.

La joven continuó mostrándose muy segura de sus palabras: «Me parece alucinante. Puede que sea una reacción de miedo pero en el fondo no me creo nada ya». Kiko Jiménez, enemigo absoluto de Rocío Flores, no ha dudado en apuntillar estas palabras: «Si lo que quiere es recuperar la relación con su madre cómo la deja por los suelos con las declaraciones que hacer sobre su madre».

Sorprende su claridad

Si ha habido algo por lo que ha sido muy criticada Alejandra Rubio en sus comienzos en la televisión ha sido su poca espontaneidad y participación, por ello ha sorprendido mucho lo tajante que se mantenido en un tema que suele ser tabú tanto para su madre como para su tía: «Por eso digo que si su padre dice que todo está bien englobará a su madre, que también es familia. Antonio David sabe más de lo que nosotros sabemos porque él se interesa mucho por la vida de Rocío, porque siempre que si Rocío está así, que si Rocío está ‘asá’ y él se monta su peli y saca la información por donde puede».

Alejandra Rubio hablando de Rocío Flores | Foto: telecinco.es

Además, Alejandra Rubio ha continuado hablando de la concursante de ‘SV’: «Entiendo su posición pero me parece fatal. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad pero yo no puedo hablar porque es Rocío la que tiene que hablar y hablará cuando quiera o no hablará nunca pero yo no voy a comentar nada de su vida». Emma García no daba crédito a lo escuchaba y Ale Rubio se mostraba tajante: «No creo que deba mandarle un mensaje de ánimo a su hija. Si Rocío estuviera mal, su hija sería la primera en enterarse, pero no es el caso, creo que es una cosa innecesaria que no se ha hecho en siete años y no se tiene por qué hacer ahora y menos en un reality». La joven terminaba diciendo: «A mí me gustaría que cuando salga de Supervivientes hablen pero ahí dentro no hay necesidad y no viene a cuento».