Alejandra Rubio da su versión sobre el encuentro con Carmen Borrego

Alejandra Rubio ha dado un paso al frente cuando este jueves ha sido vista por la prensa. La colaboradora se encontraba haciendo unas compras al lado de una inmejorable compañía, la de su novio Carlos Agüera. El joven ha dejado su Málaga natal y donde reside para pasar unos días al lado de su chica en Madrid. Vestida con pantalones blancos y sudadera de lunares rosa, Alejandra ha estado pasando revista a la siempre complicada relación entre los miembros de la familia Campos.

Fiel a su estilo cuando no está dentro de un plató, Alejandra Rubio dice no tener “ni idea” de la reconciliación entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Un acercamiento de posturas que se llevó a cabo durante la celebración de cumpleaños de Belén Esteban. La princesa del pueblo reunió a su grupo de amigos y conocidos de Mediaset en la mítica discoteca Kapital, el pasado viernes. Entre ellas se encontraban las hijas de María Teresa Campos

En esta noche de algarabía, Terelu dio el paso el frente y fue a saludar con normalidad a su hermana después de unas semanas de cuchillos largos. “Yo también la saludé, por supuesto”, dice Alejandra Rubio. Una versión que contrapone con la de Carmen Borrego. Pero Alejandra insiste en que “yo le di dos besos, a ella y a su marido”. Sin embargo, dice que puede “mediar poco” para que las hermanas se reconcilien definitivamente.

Carmen Borrego contó en Sábado Deluxe cómo se dio el encuentro con Terelu: «Lo de ayer fue un primer contacto muy positivo, sí que nos dimos cuenta mirándonos a los ojos de lo que nos queremos… No noté en ningún momento tensión y mentiría si dijera que hablamos del conflicto, no lo hemos hecho. Cuando te encuentras a alguien que quieres y que te quiere a ti, ese encuentro y beso de agarrarte te hace relajarte mucho para sentarte a hablar desde el corazón». La reconciliación parece más cercana.

De vuelta a Alejandra Rubio, insiste en que están todos “genial”, incluida María Teresa Campos en su nueva casa. Considera que la Navidad la pasarán todos en familia. Unas declaraciones que concedía mientras su novio se encontraba dentro del coche, esperando a que ella entrase. La nieta de María Teresa Campos ha sorprendido al asegurar que todo lo que pasa en su familia “es más real que televisivo”.

Alejandra y Carlos ya no esconden su noviazgo. Si en un primer momento ella decidió mantenerlo alejado de la televisión para preservar su privacidad, sus continuas apariciones en Viva la Vida, Secret Story y demás realities de Telecinco se han convertido en un bombardeo de preguntas hacia ella sobre su nueva pareja. El andaluz llegó a la vida de la hija de Terelu para sanar su corazón después de una difícil ruptura con Álvaro Lobo, quien había sido su pareja desde años atrás. Fue complicado porque, a fin de cuentas, ha sido su primer gran amor, con el que se fue a vivir independizada con la mayoría de edad recién cumplida. No obstante, el desamor se llevó a cabo en buenos términos: «Las cosas se acaban, no hay que darle más vueltas, cada uno tiene su vida y ya está. Se ha acabado bien y nos llevamos fenomenal. Él sabe que siempre estaré para lo que me necesite», dijo Alejandra en el programa conducido por Emma García.