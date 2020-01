Alejandra Rubio defiende a Bigote Arrocet: «Siempre se ha portado muy bien y me ha ayudado»

Desde que se confirmara la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet todos los miembros de la familia Campos han dado su visión de la situación. Tanto Carmen Borrego como Terelu Campos han optado por arropar y defender a su madre, una postura que también ha cogido Alejandra Rubio. Sin embargo, aprovechó una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ para defender a Edmundo Arrocet y el buen recuero que guarda de él.

Alejandra Rubio hablando en ‘El programa de Ana Rosa/ Foto: Telecinco.es

Alejandra Rubio ha tenido unas bonitas palabras para Edmundo Arrocet afirmando que con ella siempre se ha portado muy bien: «Buen recuerdo. Si es que el estaba totalmente integrado en mi familia, super gracioso, conmigo siempre se ha portado fenomenal. Yo no tengo nada que reprocharle. Con respecto a mí, él siempre se ha portado muy bien y siempre me ha ayudado. Cuando quise hacer un vídeo de MTMAD con él, el primero para ver cuando quedamos, cuando lo hacemos… Conmigo se ha portado muy bien». También le ha defendido de quienes le acusan de haberle sido infiel a María Teresa Campos. Para Alejandra Rubio, él no ha tenido ninguna aventura mientras ha estado con su abuela: «No, no… Y además que la última ha salido y ha dicho que ella tiene marido y que no, que no ha sido infiel a nadie con Edmundo. Es muy guapo, si eso no se puede negar, pero de ahí a que haya pasado algo más no lo creo«.

Alejandra Rubio habla de la exclusiva de su tía Carmen

Alejandra Rubio también ha tenido unas palabras para la polémica entrevista de su tía Carmen Borrego hablando de la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. En la exclusiva, Carmen Borrego afirmaba que nunca iba a perdonar a Bigote Arrocet cómo había hecho las cosas con su madre y que estaba muy preocupada por el estado de esta. Incluso, la colaboradora de ‘Viva la vida’ planteó la posibilidad de que su madre cayera en una depresión tras este triste episodio.

Alejandra Rubio en una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’/ Foto: Telecinco.es

A estas palabras ha respondido Alejandra Rubio: «No he visto nada pero yo creo que mi abuela está fantástica» y añadió: «Creo que mi abuela está bien, que va a estar cada día mejor y ya está, tampoco hay que mover ahí para rebuscar cosas donde no las hay». También ha querido contestar a aquellos que han criticado a Carmen Borrego por su exclusiva hablando de la polémica ruptura: «Aquí cada uno hace lo que quiere con su vida. Ella es libre de hablar de lo que quiera, además es su madre», dijo contundente.