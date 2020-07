Alejandra Rubio desmiente su reconciliación con Lobo tras romper con Tassio de la Vega: «Le tengo mucho cariño»

Nada más conocerse y empezar a hacer planes juntos, Alejandra Rubio no tuvo ningún problema en hablar públicamente en ‘Viva la vida’ sobre su incipiente relación con Tassio de la Vega, asegurando que se estaban conociendo pero que todavía no se podría decir que fueran pareja sentimental. Semanas más tarde, tras muchas citas y una escapada a Málaga y otra a Ibiza, lo suyo se ha roto y tampoco han tenido problema en comentarlo.

Eso sí, tanto a hija de Terelu Campos como el empresario aseguran que no se ha roto nada porque no había nada que pudiera romperse: «No tenemos una relación, no ha habido nada que romper. Tenemos una buena amistad que seguro durará», ha comentado en la misma línea de lo que comentó Rubio en ‘Viva la vida’ tras conocerse que habían discutido.

Tassio de la Vega también asegura que no tenían una relación / Telecinco.es

Precisamente, al ser preguntado en ‘Sálvame’ por Kike Calleja por esas discusiones, Tassio de la Vega ha explicado que sus caracteres chocan mucho pero seguirán siendo amigos: «Discutimos de vez en cuando, como todos los amigos. Somos amigos y lo seguiremos siendo, es una niña fantástica», decía insistiendo en que el nombre que se había dado a lo suyo nada tenía que ver con lo que ellos estaban viviendo.

Alejandra Rubio, acusada de interesada

No obstante, hay una persona del entorno de la hija de Terelu Campos que asegura que la historia no es como ellos la están contando. «El corazón de Alejandra no lo ocupa nadie. La relación se ha roto porque su exnovia es muy pesada y le sigue a todos lados y el pobre Tassio está súper preocupado«, ha asegurado Mario Bosch, dando el nombre de esa chica con la que asegura que convivió durante más de ocho meses.

Mario Bosch hablando de Alejandra Rubio / Telecinco.es

Asimismo, también ha comentado que no está dispuesto a callarse nada y que lo que él ha «vivido con Alejandra Rubio ya lo viví con ella: viajes a Ibiza, la langosta, el arroz, el barco… todo. Porque Alejandra Rubio ha sido una interesada en esta relación. Le ha encantado que todas las facturas no bajaban de 1000 euros y ella solo se preocupaba del outfit para el día de playa».

Y sin entrar en esta polémica en concreto, Alejandra Rubio ha hablado con Kike Calleja y ha querido aclarar lo que se ha comentado sobre la posibilidad de que esté pensando en darse una nueva oportunidad con su exnovio Lobo, así como en un supuesto tonteo con Suso Álvarez -ahora a través de mensajes- del que ya se habló meses atrás.

Alejandra hablando de Lobo y de Suso / Telecinco.es

«No hay una ruptura porque no tenía una relación con él y claro que seguimos siendo amigos», comenzaba diciendo sobre Tassio de la Vega antes de hablar sobre su expareja y la supuesta reconciliación de la que habló Kiko Matamoros: «Yo me llevo muy bien con Álvaro, le tengo mucho cariño, es un tío 10 y lo que me duele a mí es que se hable así de él cuando no es verdad. Reconciliación de pareja no».

Alejandra: «Con Suso solo tengo una relación de trabajo»

Por su parte, en cuanto a esos mensajes con Suso de los que habló Gustavo González, la hija de Terelu Campos no entiende de dónde ha salido esta información: «Es que eso me da mucha risa, no sé de dónde se saca eso y Suso lo puede decir perfectamente. Yo con Suso no tengo relación, solo le veo en el trabajo y nada más«.