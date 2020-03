Alejandra Rubio habla de su ruptura con Lobo con pullita: «Para amenazar hay que ver primero lo que hace uno»

Aunque nunca lo ha ocultado y siempre ha utilizado sus redes sociales para mostrar su amor, desde que llegó a la televisión Alejandra Rubio siempre ha querido dejar a un lado su vida personal. Pero al final, y pese a tratar de ocultarlo en un primer momento, la hija de Terelu Campos terminó confirmando públicamente que había roto con Álvaro Lobo.

Una ruptura que llegó tras dos años de relación varios meses después de haberse ido a vivir junto al centro de Madrid. Durante su visita a ‘Viva la vida’, Alejandra Rubio ha decidido contar cómo fue esa ruptura, todo ello propiciado por unas publicaciones de su expareja a través de sus redes sociales. «Rompimos porque éramos incompatibles, se acabó el amor, pero la relación se acabó de una manera cordial. No queríamos seguir perdiendo el tiempo e impedirnos mutuamente crecer como personas», decía la nieta de María Teresa Campos en lo que todo parecía cordialidad y buen rollo.

Alejandra Rubio viendo las publicaciones de Lobo / Telecinco.es

Un buen rollo que ha terminado después de ver el vídeo con las publicaciones que puso el Dj en su Instagram y que más tarde fueron borradas porque, como ha querido puntualizar Alejandra Rubio, la llamó «destrozada». En concreto en esas publicaciones se podía leer, entre otras cosas, las siguientes frases: «Vamos encendiendo la mecha que tengo en mi casa todo lo que no se tiró en las fallas. He hecho lo mejor que he podido hacer en mi vida. Dejar a esta claña de gentuza atrás. Me despido del tema señores, yo siempre he estado por encima de toda esta basura. Más impacta el Lobo callando que el perro ladrando. Lamentable todo lo que crean alrededor, las mentiras tienen las patas muy cortas, para mí todo está en el pasado, muerto, enterrado».

Carmen Borrego a Lobo: «Esta calaña te ha tratado como uno más»

Después de ese vídeo, a lo largo del que la joven ya iba poniendo ciertas caras de desaprobación, ha hablado alto y claro, poniendo las cosas bien claras: «Me parece un comentario muy desafortunado en el de las Fallas, para amenazar hay que ver primero lo que hace uno y yo no me voy a meter en este tema, no quiero hablar de él. Yo llevo dos años diciéndome que no entre porque había cosas que le indignaban y decía lo voy a poner en Instagram y yo le decía que no. Y nunca he hablado de la ruptura en televisión y se ha metido él solo«.

Alejandra Rubio hablando de su ruptura con Lobo / Telecinco.es

Entonces su tía Carmen Borrego, sentada a su lado en plató, se preguntaba si se refería a ellas cuando hablaba de «calaña», contestando su sobrina sin miramientos ni rodeos: «Es una frase típica suya. Nosotros somos calaña, tú, mi madre, la abuela… Se refiere a la familia Campos sí«. Ante esa afirmación, la colaboradora ha querido dejar claro que esa calaña siempre le ha tratado como si fuera uno más de la familia, por lo que no se merecen eso: «Nosotros seremos calaña, pero esta calaña le ha tratado siempre cariñosamente como si fuera un miembro de la calaña, con cariño».