Alejandra Rubio humilla públicamente a su tía Carmen Borrego por venganza

‘Viva la vida’ es un programa largo, tanto que da tiempo hasta para comer en directo. Cuando aparecieron en el plató unos bocadillos de panceta, Emma García quiso que Carmen Borrego fuera a por ellos debido a que es una gran amante de este tipo de bocadillos.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«No soy mucho de panceta», comentó Carmen Borrego con poca sinceridad. Ese comentario fue aprovechado por Alejandra Rubio para lanzarle un zasca a su tía por haberse pasado antes con ella: «¡Cómo dices eso si te comes bocadillos de panceta todos los días! Todos los fines de semana antes de trabajar se lo come, que me trae uno a mí».

«Que diga lo que quiera ella», le esperó Carmen Borrego visiblemente molesta. Su sobrina confesó que lo había hecho por venganza por las pullitas que le había lanzado cuando habían hablado poco antes de Tassio de la Vega: «Me lleva vacilando desde que me senté aquí. Se la tenía que devolver. Un ten con ten»

Más acusaciones para Carmen Borrego

Pero había más para Carmen Borrego. Además de que Emma García le dijo que no hablara con la boca llena, se dio paso a lo que se había comentado en ‘Sálvame’ de su paso por el Deluxe. Por si fuera poco, un testimonio de una persona que había trabajado con Carmen Borrego no le dejaba en buen lugar. Esta persona decía que era común que llamara a las personas que trabajaban en el programa que dirigía Carmen Borrego para que le llevaran un bocadillo de panceta. Además, tenía ciertas manías y costumbres: «No se podían llevar mandarinas porque no le gusta el olor a mandarina. Está acostumbrada a que se lo hagan todo y preocuparse por lo menos posible».

Carmen Borrego comiendo un bocadillo de panceta en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

La colaboradora quiso matizar lo que contó esta persona: «Yo soy hipoglucémica y o me tomaba una coca cola o un tigretón. Me llevo bien con gente con la que trabajé, me llaman la mama. No he sido de grandes broncas». Para finalizar instó a esa persona a dar la cara y a sentarse con ella en el plató de ‘Viva la vida’ para aclarar todo.