Alejandra Rubio le abre los ojos a su madre Terelu Campos

Terelu Campos entrevistaba a su hija Alejandra Rubio en Viernes Deluxe. Lo que nadie se esperaba es que la joven fuera tan clara como directa. Y es que te podrá caer mejor o peor, pero nunca se ha callado y siempre ha ido dando la cara a pesar de los pesares.

De Sálvame opinaba que «Es un sitio en el que se nos ha hecho mucho daño. Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga. Tú tienes tus amigos, con los que yo considero que son tu familia. No me gusta que llames amigo a alguien que no lo es».

Tras abrirle los ojos a su madre, comentaba que adora a su padre. «Le escucho mucho, a ti te escucho, pero igual un poco menos. Le admiro mucho como es. Trabaja mucho, tiene muy claro lo que quiere en su vida, si tiene un problema, tiene una solución. Es muy resolutivo, tiene mucha más mente fría que nosotros».

De su abuela, María Teresa Campos, indicaba que «Tengo mucha afinidad con ella, siempre nos ha gustado lo mismo. Me da muchos consejos. Tiene cosas de abuela, a veces me regaña mucho». La verdad es que Alejandra transmite muchísimo y que quizá debería protagonizar algún proyecto con más enjundia para comprobar su potencial. Ayer confirmó que tiene madera para estar en el medio. Ojalá el futuro nos aclare si es este el camino que debe seguir. ¿Qué piensas tú al respecto?

Curiosidades Televisión #alejandra rubio #Terelu-Campos