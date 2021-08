Alejandra Rubio revienta a Kiko Hernández y reivindica su lugar como nieta: «No tiene respeto»

Alejandra Rubio ya no sabe cómo decir que a su abuela no se le está tratando con el respeto que se debería. Según su opinión, Kiko Hernández ha humillado a su familia y se ríe de ellas cada vez que presume de su buena relación con la matriarca del clan. En un atisbo de desesperanza, la benjamina de la familia vuelve a reivindicar su posición.

Alejandra Rubio desmonta punto por punto a Kiko Hernández

Alejandra Rubio ha tenido que reaccionar a la fotografía que más le ha molestado. La quedada de su abuela con Kiko Hernández, su enemigo público declarado, y las palabras de cariño que se han proferido no le habrían sentado nada bien y así ha querido dejarlo patente.

“Cualquier abuela ve hablar así de su nieta y no quiere nada con esa persona. Que diga esas cosas me hace gracia. He tenido una conversación con ella, no le quiero contar nada porque no quiero que lo sepa. Le hice una pregunta y con lo que me contestó... Le dije: ‘qué haces con él, que no se porta muy bien conmigo ‘y dijo ‘eso es que no te conoce lo suficiente’. Y con eso que me contestó sé que no sabe nada”, admite.

Alejandra se sincera: “Siento que la están utilizando»

Alejandra Rubio ha sido lo suficientemente explícita para que la audiencia entienda por los momentos que está pasando. Se siente incomprendida y así ha querido reivindicarlo desde su silla en Viva la vida. "Siento que la están utilizando porque en Sálvame se sigue riendo de Carmen, lo de «free potota» es una gracia para burlarse de ella. Y luego que se vaya a comer con mi abuela… Yo no hago eso, es una falta de respeto".

No es lo único de lo que ha querido hablar, sabe que esto va a traer cola pero ha soltado su rabia y ha expresado la cara que tendría el colaborador para después de criticarlas públicamente alabar así a su abuela.