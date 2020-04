Alejandra Rubio se enfrenta a sus polémicas: «Lo que yo hago es independiente a mi familia»

Alejandra Rubio se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días y de todos los programas a raíz de distintas informaciones que han ido surgiendo y que le han puesto en el ojo del huracán. La hija de Terelu Campos es la protagonista de distintos frentes que se han abierto en muy pocos días: un polémico cumpleaños en el que supuestamente insultó a Lydia Lozano y una posible relación con Suso Álvarez.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ intervino en ‘Sálvame’ una de las tardes para desmentir a Rafa Mora y asegurar que no tenía nada con Suso pero, por lo demás, ella solo habla en su programa de los fines de semana. La semana ha estado llena de informaciones sobre Alejandra y, una de ellas, ha sido la frase que supuestamente dijo sobre Lydia Lozano: «Vieja de mierda». Esto lo afirmó Miguel Frigenti e, incluso, llegó a hacerse un polígrafo exprés en el que salió que decía la verdad.

Alejandra Rubio habla del tema en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Sobre todo esto, Alejandra Rubio apenas se ha pronunciado y cuando ha hablado en ‘Viva la vida’ tampoco es que haya dicho gran cosa: «La gente que me conoce de verdad lo sabe, ellos no tienen relación conmigo, no saben como soy», comentaba sobre las personas con las que estuvo en el cumpleaños en el que supuestamente insultó a Lydia Lozano. «Sé que puedo ser muy impulsiva en muchos momentos pero va ligado de que yo tengo muy claras las cosas, cuándo lo digo, cómo lo digo y a quién se lo digo», explicaba la joven.

Tiene claro lo que hace y dice

La presentadora, Emma García, le preguntaba si no se arrepentía de algo de lo sucedido en los últimos días y Alejandra Rubio respondía: «No me arrepiento de nada. Sí que por impulsividad he cogido el teléfono y no lo tenía que haber hecho pero no me arrepiento de nada, yo soy así. Tampoco me arrepiento de haber tenido a Miriam Saavedra como amiga. Son etapas y cosas que hay que vivir«. Aprovechando esto, Marta López le preguntaba que si no se arrepentía de haber dicho que Lozano estaba haciendo esto por un minuto de gloria y ahí Alejandra Rubio frenaba un poco.

Alejandra Rubio ante las polémicas | Foto: telecinco.es

«Estoy empezando en esto, me queda mucho que aprender, mucho que vivir y en ese momento consideré que era oportuno decirlo, pero me puedo equivocar, claro que sí. No considero que le tenga que pedir disculpas», concluía. «Quiero aclarar que esto lo he llevado muy bien, para mí es una tontería, se ha hecho una montaña de un grano de arena y estoy tranquila», explicaba Ale Rubio. Además, su familia Campos volvió a salir en la conversación, pero ella cerró el tema tajante: «Lo que hago yo es independiente de mi familia».