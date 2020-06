Alejandra Rubio se pronuncia sobre su relación con Tassio de la Vega: «Le estoy conociendo»

Hace tan solo cuatro meses se conocía la noticia de que Alejandra Rubio y Álvaro Lobo habían puesto punto final a su relación. Esta historia de amor había sido de lo más intensa, ya que la joven había decidido marcharse a vivir con él en un momento complicado para su madre Terelu Campos. A pesar de esto, Ale Rubio decidió apostar por el amor pero, un tiempo después, la historia se rompió.

La joven emprendió una nueva vida trabajando como colaboradora de ‘Viva la vida’ y ha tenido que hacer frente a comentarios de todo tipo, puesto que se encuentra en el ojo del huracán cada vez que se dice algo en lo que ella tenga que ver. En esta ocasión, ha sido su programa el que ha querido preguntarle por una posible nueva ilusión en su vida con la que ha sorprendido a todo el mundo.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Alejandra Rubio era cazada por los fotógrafos paseando con un joven al que catalogaron de amigo pero del que, poco después, se supo que era una nueva ilusión. El hombre en cuestión se llama Tassio de la Vega, tiene 27 años y es arquitecto, según informó la revista Hola. La colaboradora ha contado cómo se encuentra: «Estoy muy bien. Yo no tengo una relación, esa es la realidad, estoy siendo prudente».

Una historia que está por comenzar

Lo cierto es que Alejandra Rubio se ha mostrado bastante reticente a hablar sobre Tassio de la Vega, puesto que no es una persona habitual de los medios y no quiere que se hable sobre él: «Le estoy conociendo y ya está. Estoy ilusionada, pero no voy a hablar de una persona que no pertenece a esto» decía tajante la joven. Lo que está claro es que algo está comenzando entre ellos.

Alejandra Rubio con un amigo paseando por Madrid

Además, Ale Rubio ha asegurado que su madre siempre le anima a vivir su vida y no se mete en las decisiones que su hija toma. Sin embargo, parece que Terelu Campos sí que ha querido saber más sobre Tassio de la Vega y ha hablado con Kiko Matamoros para que le dé más detalles. El colaborador ha comentado que se trata de un chico culto, solidario y un trabajador nato. Todo un partidazo.