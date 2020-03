Alejandra Rubio se pronuncia sobre su ruptura con Álvaro Lobo: «Me ha apetecido decirlo ahora»

Alejandra Rubio está viviendo un momento muy bueno en lo que al aspecto profesional se refiere. Atrás quedaron aquellas palabras de su madre, Terelu Campos, diciendo que no quería que su hija trabajara en televisión, ya que no solo lanzó su canal de MTMAD sino que ahora es colaboradora de distintos programas. No hay duda de que ha visto en la televisión y en las redes sociales una forma de vida que le gusta y no quiere dejar pasar la oportunidad.

Precisamente por esto, y por ser hija de una persona tan conocida, su vida suscita mucho interés. Además, ella misma fue la que presentó a su novio Álvaro Lobo y contó cómo era su vida junto a él después de marcharse a vivir juntos con los 18 años recién cumplidos. Pues bien, un tiempo después, saltó la noticia de que la pareja había decidido seguir caminos separados pero hasta el momento se desconocían cuáles habían sido las razones.

Alejandra Rubio en el tecer debate de ‘La isla de las tentaciones’

Lo único que se podía intuir era el cambio de vida de Alejandra Rubio, ya que no solo se dedicaba a su canal de MTMAD y a los estudios de Derecho, sino que también trabajaba como colaboradora en ‘La isla de las tentaciones’ y, actualmente, en ‘Viva la vida’. Ahora, pasado un tiempo ha decidido pronunciarse sobre la ruptura y ha contado cuáles han sido las razones de la misma: «Las relaciones se acaban y la vida sigue», decía.

Diferentes caminos

Lo que parece que ha sucedido en esta relación ha sido que ambos querían seguir caminos separados, pero Alejandra Rubio ha explicado cómo fue la situación: «No ha sido un motivo concreto, cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está». La influencer asegura que han roto felices y que no ha sido algo terrible: «No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también».

Alejandra Rubio y su novio a su llegada a la fiesta de despedida de ‘Supervivientes 2019’

Ale Rubio ha querido explicar por qué ha hablado del tema ahora: «Simplemente he estado evitando el tema, me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré, la mejor época de mi vida, un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices por fin», decía. No hay duda de que la joven ha cambiado de vida de forma radical y ahora vive en la zona de Aravaca en una casa de 52 metros cuadrados con piscina comunitaria, más cerca de su madre.