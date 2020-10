Alejandra Rubio se rebela en ‘Viva la vida’: «A mi abuela se le fue de las manos» | María Teresa Campos

Nada queda ya de la joven que al cumplir los 18 años rompió a llorar ante la prensa por la presión de verse convertida en personaje. Alejandra Rubio ya lleva varios meses trabajando en la televisión y tras haber protagonizado sus primeras polémicas, la hija de Terelu se ha descubierto como la miembro del clan Campos que va por libre.

Desde hace más de una semana María Teresa Campos y sus hijas han protagonizado horas y horas de televisión después de la fatídica entrevista que la veterana presentadora concedió a Jorge Javier Vázquez y que parece haber sido un punto y final a su buena imagen. Hace solo unas horas que las dos hijas de la comunicadora se sentaban en ‘Viva la vida’ para defender a su madre y asegurar que nunca hubo maldad en algunas de las frases que más dolieron al presentador, pero hoy la nieta de la Campos ha dado su opinión y, lejos de calmar las aguas, ha terminado echando más leña al fuego al reconocer que a su abuela se le fue de las manos.

Tras asegurar que María Teresa Campos no debía de haber ido a ese programa, Alejandra Rubio ha afirmado que su «abuela no era consciente de lo que habría hecho, creo que fue un juego que se le fue de las manos, en eso estamos de acuerdo todos, pero se están pasando con ella, las Campos no somos unos verdugos». Aunque ha sido la primera del clan en reconocer que la cabeza más visible de la familia no lo hizo bien, la íntima amiga de Aless Gibaja ha querido recalcar lo surrealista que le parece que ahora no pare de salir gente hablando de que su abuela le ha tratado mal.

Esta nueva guerra de la televisiva familia contra prácticamente la mayoría de colaboradores de Telecinco ha puesto también a Alejandra Rubio en la diana después de que, un disgustado Jorge Javier Vázquez la tildase de ridícula tras un malentendido en el que también intervino Belén Esteban. Aprovechando su intervención en directo, la hija de Terelu Campos ha tratado de restar importancia al insulto y de aclarar lo sucedido. Si ha servido para algo es algo que habrá que esperar a que Jorge vuelva a hablar del tema para saberlo.