Alejandra Rubio tuvo coronavirus: «He tenido casi todos los síntomas»

La vuelta de vacaciones de Emma García a ‘Vida la vida’ ha sido también la vuelta de Alejandra Rubio, colaboradora de programa. Después de una larga ausencia, Emma García le dijo que se había tomado unas vacaciones de presentadora, pero lo cierto es que no fueron unas vacaciones, al menos no en agosto de 2020.

Alejandra Rubio revela que tuvo coronavirus en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«He estado en casa confinada porque di positivo al volver de vacaciones. Me di cuenta porque tuve fiebre, no fue grave. He estado confinada hasta que di negativo. He tenido casi todos los síntomas menos el tema respiratorio, que menos mal. Me he pasado todo agosto en casa», contó la colaboradora.

«Me empecé a encontrar mal. Al día siguiente no me sabía la comida, fui al hospital, me hicieron la PCR, di positivo y me confiné con Lobo. Él dio negativo en todo momento», señaló Alejandra Rubio, que ha pasado toda su cuarentena con el dj, con el que logró reconciliarse unas semanas antes de que enfermara la colaboradora.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Yo ya estaba harta. He cumplido todos los días de cuarentena. Seguía dando positivo en PCR y negativo en pruebas serológicas. Me queda el gen del virus, no contagio, pero no quería salir de casa por si acaso» comentó Alejandra Rubio, que añadió que también le habían salido erupciones en las manos.

Terelu Campos se hizo una PCR y se confinó

La hija de Terelu Campos dijo además que su madre y su abuela le llamaban todos los días y que su tía, Carmen Borrego, que también sufrió la enfermedad tiempo atrás, le llevaba comida. Eso dio tranquilidad a Terelu Campos, que estaba de vacaciones en Málaga y decidió quedarse allí. Además, se confinó por si acaso y se hizo una PCR que afortunadamente dio negativo.